Büyükşehir-Muhtarlar Buluşması Sona Erdi

Muhtarlara birlik beraberlik mesajı veren Başkan Türel, “Devletin ve milletin güçlenmesini sağlayacak her iş bir mücadele alanıdır. Her yatırım, projeler, görev ve çalışma bir vatan mücadelesidir. İşte bu görev anlayışıyla, hep beraber, omuz omuza çalışacağız. Hiçbir fitne ve fesada meydan vermeyeceğiz. Etle tırnak olacağız, kardeşlik ruhuyla kenetleneceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Antalya’daki tüm muhtarları üçüncü kez kampa aldı. Antalya Muhtarlar Zirvesi’ne, Kaş’tan Gazipaşa’ya tüm mahallelerdenyaklaşık 700 muhtar katıldı.RixosSungate Otel’de iki gün boyunca toplantıya katılan muhtarlar, belediye bürokratlarıyla değerlendirmelerde bulunarak projelerle ilgili fikir alışverişi yaptı, talep ve önerilerini iletti.Muhtarlara MUBİM sistemindeki değişiklikler ve gelişmeler de anlatıldı.Toplantı boyunca çeşitli sunumlar, seminerler ve paneller gerçekleştirildi.İki gün süren kampın kapanışına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Milletvekilleri Gökçen Özdoğan Enç, Hüseyin Samani, İbrahim Aydın, Atay Uslu, Sena Nur Çelik, AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer, ilçe belediye başkanları, muhtarlar ve ailelerikatıldı.Belediye hizmetlerinin anlatıldığı tanıtım filminin gösterilmesiyle başlayan toplantıda kürsüye çıkan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu üçüncüsü düzenlenen MUBİM toplantısının artık geleneksel hale geldiğini belirterek, bu tür toplantıların hizmet değerlendirmeleri açısından önemine değindi. Antalya’nın Ankara’daki kredisinin çok yüksek olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Ankara’dan SayınCumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın Antalya’ya açık çeki var.Bu açık çeki bizim iyi değerlendirmemiz lazım. Çünkü Antalya’nın çok hizmete ihtiyacı var. Ve yapıyoruz da” dedi. Antalya ve ilçelerine verdikleri vaatlerin hepsini gerçekleştirmekte olduklarını ifade eden Çavuşoğlu, “Örneğin Korkuteli- Elmalı yolunu yapacağız dedik, 2017 yılı içerisinde ihaleye çıkacağız. Korkuteli’nden Çavdır tarafına gidince, Burdur tarafı yolunu da yapacağız dedik inşaat başladı. Ama buradan bir müjdem daha var. Elmalı ile Finike arasındaki yolu da duble yapacağız. Finike- Kaş -Demre arasında o dağların arasından tüneller deleceğiz viyadükler yapacağız. Yapım programına aldırdık” diye konuştu.

ANTALYA ŞANSLI

Antalya’nın Kuzey Çevre Yolu ve Batı Çevre Yolu’nun bitmek üzere olduğunu hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Antalya’nın her ilçesinde göletler yapıyoruz. Antalya’nın her bölgesinde barajlar yapıyoruz. Manavgat Çevre Yolu’nda dört tane köprülü kavşağın ihalesini yaptık. Manavgat’tan Beyşehir’e giden yolun tünelleri bitti. Hızlı tren projesinide tamamlandık. 4 aşamalı bir şekilde yine Antalya’dan, Akseki’den, Seydişehir’den, Konya’dan Aksaray’a, Aksaray’dan Kapadokya’ya, Kapadokya’dan Kayseri’ye kadar dört bölümlük, dört ayrı ihale yapacağız. Alanya çevre yolu inşaatı başladı.

Gazipaşa-Mersin Anamur arasında viyadük ve tünelleri olan yolun ihalesine de çıktık.”

MUHTARLAR DEMOKRASİNİN HÜCRELERİDİR

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, muhtarların demokrasinin hücreleri olduğunu, milli irade ve demokrasinin muhtarlarla başladığını ifade ederek, “Geçmişte demokrasi ve milli irade önemli olmadığı için muhtarlık müessesesi de çok fazla önemli görünmüyordu.

Bugün muhtarlarımız artık, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlanıyor. Seçilmiş Cumhurbaşkanı halkın temsilcilerini davet ediyor onlarla konuşuyor dertleşiyor. Gerçi Bu proje aslında benim Ankara'da olduğumuz dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakan olduğu dönemde kendileriyle paylaştığım ve büyük bir memnuniyetle kabul ettiği projeydi. Ancak tam o dönemde gerek 17- 25 Aralık hadisesi, gerekse yerel seçimin yoğunluğu maalesef projeyi gerçekleştirmeye fırsat vermedi.Sayın Cumhurbaşkanımız seçildikten sonra ilk işi külliyenin kapılarını muhtarlarımıza açıp, onlarla buluşmak oldu. Artık muhtarlarımız demokrasinin hücreleri olarak Cumhurbaşkanımızla bulaşıyor dertlerini anlatıyor ülkenin gelişmelerini dünyadaki gelişmeleri birinci ağızdan dinliyor ve öğreniyor” diye konuştu.

Türkiye'de kısa adı MUBİM olan muhtarlık bilgi iletişim sistemini ilk uygulayan belediye olduklarını hatırlatan Türel, “Sizlerin taleplerini her gün cep telefonundan günü gününe izlemeye ve karşılamaya gayret ediyorum. Her fırsatta sizlerle bir araya gelmeye çalışıyorum. Bu hafta sonu da güzel bir çalışma toplantısı yaptık. Muhtarlarımızın sorunlarını arkadaşlarımız dinledi. Zaten büyük bir bölümünü biliyorduk ama eksik kalanlar varsa tamamlamak için çalıştık. Şimdi nihai adımları da atmaya gayret edeceğiz” dedi.

ŞEHİT VE GAZİLERİ ANDI

Konuşmasında şehit ve gazilere ayrı bir paragraf açan Başkan Menderes Türel, “Bugün bu makamlarda bu koltuklarda sizler oturabiliyorsanız bunu onu önce Allah'a sonra şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Maalesef bulunduğumuz coğrafyanın kaderi, dolayısıyla Anadolu toprağı şehit kanlarıyla sulanmaya devam ediyor. İstanbul Kayseri Suriye fark etmiyor. Mehmet Akif Çanakkale Şehitlerine Bedr’in Aslanları diyordu. Bedr’in Aslanları dün Çanakkale'deydi bugün de El-Bab’da bu vatan bölünmesin, bu bayrak inmesin diye şehit oluyorlar. Her şehitte bizim de kalbimizin bir parçası gidiyor” şeklinde duygularını ifade etti.

İKİNCİ KURTULUŞ SAVAŞINI VERİYORUZ

15 Temmuz’da Türk milletinin en alçakça ihaneti gördüğünü, sırtından hançerlendiğini söyleyen Türel, şöyle konuştu: “Allah bütün şehitlerimizden onların anne ve babalarından kardeşlerinden çocuklarından milyonlarca defa razı olsun. Ama bu kadar acı artık bizi örse çekiçle dövülmüş demir gibi yaptı. Çifte şu verilmiş çelik gibi olduk. 15 Temmuz'da tankların önünde duranlar Türkiye tarihinde yeni bir dönemi başlattılar. Artık tank, top fark etmez. Kurşun olsa kurşunun üzerine gideceğiz, tank olsa tankın önünde duracağız. Uçaktan bomba yağsa, kımıldamayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözü vardı biz bu yola beyaz gömleğimizi, kefenimizi giyerek çıktık diye. Şimdi bu söz hepimiz için geçerli. Çünkü milli mücadelenin devam ettiğini gerek içeride gerekse dışarıda Suriye cephesinde, yeni bir İstiklal Savaşı yaptığımızı görüyoruz. Türkiye bugün İkinci Kurtuluş mücadelesini veriyor. Kurtuluş savaşı mücadelesi veriyor. 1960’lardan bu yana Türk Silahlı Kuvvetlerin içerisinde bile yer etmişler. Türkiye’yi 3-4 koldan kontrol altına almışlar. Ama milletimiz uyandı. Gerçeği gördü. Sayın Cumhurbaşkanımız direndi, bayrağı teslim etmedi. İnşallah bu mücadeleden zaferle çıkacağız ve hainlerin hesabını boşa çıkaracağız.”

ETLE TIRNAK OLACAĞIZ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, bu satıh bütün vatandır” sözünü hatırlatan Türel, “Bugün de mücadelenin yeri ve zamanı yoktur; mücadele sadece askeri mücadele değildir. Devletin ve milletin güçlenmesini sağlayacak her iş bir mücadele alanıdır. Altyapı yatırımı, şehirleşme, eğitim, sosyal hizmetlerimiz, ekonomik projelerimiz, her görev, her çalışma bir vatan mücadelesidir. İşte bu görev anlayışıyla, hep beraber, omuz omuza çalışacağız. Hiçbir fitne ve fesada meydan vermeyeceğiz. Etle tırnak olacağız, kardeşlik ruhuyla kenetleneceğiz. Milletimizi bölmek isteyenlere karşı duracağız. Mahallerimizde huzur ve güveni, kardeşliği muhafaza etmek, kuvvetlendirmek için azami gayreti sarf edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BİZ ÇALIŞIYORUZ ANTALYA KAZANIYOR

Antalya için gece gündüz ibadet eder gibi çalıştıklarını vurgulayan Başkan Menderes Türel, şunları kaydetti: “Bize uyku haram. Elbette biz bu göreve rahat etmek, keyif yapmak için gelmedik. Seçimlerden önce dedik ki biz başkaları gibi eğlenmeye gelmiyoruz.Bizden önce festivallerle belediye eğleniyordu, Antalya çalışıyordu. Dedik ki biz çalışacağız, Antalya halkı eğlenecek. Şimdi biz çalışıyoruz, Antalya kazanıyor.Hep beraber Antalya’da metropoliten belediye modeline geçtik. Bu önemli geçiş sürecini birlikte başarıyla yönettik. Birlikte, yatırım ve hizmet rekoru kırdık. 2 bin kilometreden 22 bin kilometrekareye neredeyse 10 misliden fazla artan bir coğrafyada hizmet etmeye başladık.Antalya’nın her tarafına hizmet götürmeye başladık. 20 bin kilometre deyip geçmeyin, İsrail’in yüzölçümü Antalya kadar. Ve biz 10 misli hizmet alanımızı genişletiyorkenpersonel sayımızı artırmadık. Gazipaşa’dan Kaş’a, Elmalı’dan İbradı’ya kadar büyük bir sahanın sorumluluğunu üstlendik ve sizlerin de desteğiyle çok şükür, bu görevi yüzümüzün akıyla yerine getirdik.”

MUBİM’LE HIZLI HİZMET

MUBİM sisteminin bu başarıya önemli bir katkı sağladığının altını çizen Başkan Türel, “MUBIM sistemi sayesinde 909 muhtarımızın talepleri tek merkezden takip edilmektedir. SMS, e-posta, telefon veya faks yoluyla taleplerinizi alıyoruz ve kayıtlı telefonlarınıza tahmini çözüm süresini içeren mesaj gönderiyoruz. Taleplerinizi cep telefonu ve tablet üzerinden bizzat ben de takip ediyorum. Şurası da ayrıca bir iftihar konusudur ki, ilk olarak Belediyemiz tarafından uygulanan bu proje, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da benimsenmiş ve tüm Türkiye'de uygulanması yolunda talimatlarına mazhar olmuştur” dedi



3 YILDA 1.5 MİLYARLIK YATIRIM

Göreve geldikten bu yana 909 mahallede 13 bin hizmeti yerine getirdiklerini anlatan Başkan Menderes Türel, şu bilgileri verdi: “111 adet çocuk oyun ve spor aletleri grubu kurduk, 117 okulun tamir ve tadilatını yaptık, 306 camiye 95 bin 790 metrekare halı döşedik, 1543 adet mezarlığın temizlik ve peyzajını yaptık. Kırsal bölgelerde 474 adet durak kurduk. 1420 kilometre sathi kaplama, 380 kilometre sıcak asfalt döktük. Çalışanına maaşını ödeyemeyen bir belediyeden yatırım yapabilen ve halkın sosyal ihtiyaçlarını karşılayan bir belediye haline geldik. 3 yılda yaptığımız yatırım tutarı 1.5 milyar TL oldu. Sadece asfalt dökmek için 3 yılda harcadığımız kaynak 345 milyon TL yapıyor. Büyükşehir yasasının nimetlerini hep birlikte görüyoruz. Daha önce özel idare döneminde içme suyu, sulama ve kanalizasyon için yıllık ortalama 5 milyon lira yatırım yapılırken bu rakamı 3 yılda 967 milyon liraya çıkardık. Yıllık 322 milyon liraya denk gelen bu rakam eski özel idare zamanına göre 64 kat daha fazla bir rakamı ifade ediyor. Kolay değil. Bu yatırımlarla Antalya’nın denizini kurtardık. Akseki'nin 40 yıldır çözülemeyen su sorunu çözdük. Susuzşahap muhtarımız burada. Susuzşahap’a su geldi artık, buranın ismini Suluşahap yapalım. Artık Susuzşahap’a bile su geldi.”

2.5 YILDA 26 KAVŞAK

Göreve gelir gelmez 16 katlı özel idare binasını yıktıklarını anlatan Başkan Türel, şunları aktardı: “2009’da neyi bırakmışsak, 2014’te aynı o şekilde bulduk ve bıraktığımız yerden devam ettik. Hatta bazı proje ve yatırımlarımızı bırakın tamamlanmayı daha kötü halde bulduk. Mesela deniz otobüslerimiz çürümeye terk edilmişti. 5 sene de bir kaptan bir miço bulup deniz otobüslerini çalıştıramadılar. İnşaatına başladığımız yeni hizmet binamız çürümeye terk edilmişti. Yüzde 70’ni tamamladığım binayı tamamlamayı beceremediler. Şimdi o yeni binayı Antalya’ya layık bir hale getirdik. Hatta özenerek yaptığımız Engelli merkezimizi bile çok kötü bir halde bulduk. Kültür-sanat alanında Altın portakalı uluslararası seviyeye çıkarmıştık, onu da dünyadan koparmışlardı. Geldik, en zor zamanda tekrar uluslararası seviyeye çıkardık. Geçmişten gelen tecrübemizle, güçlü ekibimizle, hükümetimizle, sayın bakanımızın, bakanlarımızın, başbakanımızın ve sizlerin desteğiyle birçok meseleyi hızla toparlayabildik. Bir başka avantajımız G20 Zirvesi ve EXPO oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde G20 ve EXPO Antalya’ya büyük yatırım getirdi. Bir taraftan Hükümetimiz, bir taraftan Büyükşehir olarak biz, çok yatırım yaptık. Dile kolay, şehir merkezini tramvayla havalimanına ve EXPO’ya bağladık.”

ANTALYA İÇİN HER CEPHEDE MÜCADELE

Bu yıl Rusya ile yaşanan uçak krizi, terörün artması ve 15 Temmuz terörist darbe girişimi gibi şansızlıklar yaşadıklarını belirten Türel, “Bu kadar önemli engellere rağmen Antalya’ya 6 milyon turist gelmesi bile büyük başarıdır. Bu da tesadüfen olmamıştır. Bu sene başından itibaren Cumhurbaşkanımız, Başbakanlarımız, Dışişleri Bakanımız, Kültür ve Turizm bakanlarımız hepsi devamlı olarak Antalya ile ilgilendiler.Turizm için Avrupa pazarında geçen sene ben bizzat çalıştım. Aleyhimizde kampanyalar yürütülüyorken biz Antalya ile ilgili lehte haberler çıkartmayı başardık. Bu gayretlerimizin ciddi geri dönüşlerini aldık. Bu sene Sayın Valimizle birlikte turizm tanıtımına daha fazla destek olacağız. Turizme tanıtımla, tarıma sulama projeleriyle, esnafa Şarampol gibi cadde projeleriyle destek olmaya gayret ediyoruz. Yani, gördüğünüz gibi, sadece eski belediye hizmetleriyle uğraşmıyoruz. Her cephede mücadele ediyoruz” şeklinde konuştu.

ULAŞIM, DEPREM, KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANLARI

Türel şöyle devam etti: “Şu 2.5 senede ulaşımda rekor kırdık. Arıtma tesislerine önemli yatırımlar yaptık. Manavgat’ta, Serik’te deniz pislikten geçilmeyecekti. Turizmde bindiğimiz dalı kesecektik. Gözümüz gibi korumamız gereken deniz, turizmdeki en büyük sermayemiz adeta bir pislik yuvası haline gelmişti. Ama bu yatırımları yaptık. Denizimizi gözümüz gibi koruduk. İçme ve sulama suyu yatırımları yaptık. Toptancı haller, otobüs terminalleri, sosyal merkezler, gençlik merkezleri, spor tesisleri, spor salonları yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.Sosyal hizmetlerde artık kendimizle yarışıyoruz. Kültür ve sanatta, Antalya Film Festivali’ni yeniden dünyanın önemli festivallerinden biri haline getirdik. Bir taraftan Ulu Cami, Türk İslam Külliyesi projemiz devam ediyor. Bir taraftan da farklı etkinlikler kapsamında Antalya Kent Müzesi’ni kuruyoruz. ASMEK eğitim hizmetlerinde başka rekorlar kırıyoruz. ASMEK Türkiye’nin en büyük eğitim kurumlarından birisi oldu. Kentsel dönüşümde büyük bir hamle başlattık. Ulaşım Master Planı tamamlandı. Artık Ulaştırma Bakanımızın onayına sunuldu. Deprem Master Planı çalışması yaptık. Kentsel Dönüşüm Master Planı çalışmamız da bugünlerde bitmek üzere. Bunların hiçbir tanesi Menderes Türel projesi değildir.Bu projelerimizin hepsini sizler yapıyorsunuz. Hükümetimizle elele, teşkilatımızla ve muhtarlarımızla birlikte yapıyoruz.”

STK’LARLA İŞBİRLİĞİ

Başkan Türel, katılımcı yönetim anlayışının en güzel örneklerini vermeye gayret ettiklerini ifade ederek, “İlk günden itibaren projelerimizde STK’larla işbirliği içinde olmaya önem verdik. Tramvay yaptık, halka sorup yaptık. Kepez Santral dönüşümünü halka sorup yaptık. Konyaaltı projesinde Mimarlar Odası’yla çalıştık, yarışması projesi gerçekleştirdik. Boğaçayı’nda İnşaat Mühendisleri Odası ile istişare ettik” dedi.

ÇİFTÇİYE ELEKTRİK BEDAVA

İlçe ve köylere özel önem verdiklerini kaydeden Türel, ilk işlerinin 100’e yakın iş makinesi alıp, araç parkını güçlendirerek köyleri sıcak asfaltla buluşturmak olduğunu söyledi. “Köylerimiz bizim üretim alanlarımızdır” diyen Başkan Türel, artık turizme, tarıma, ticarete, esnafa destek için çalışan bir Büyükşehir olduğunu vurguladı. Bu çerçevede seçimlerden önce tarımsal sulamada elektrik maliyetlerini karşılama sözü verdiğini hatırlatan Türel, “Ve şimdi güneş enerji santrallarımızda elektrik enerjisi üretimine başladık. Dağbeli Mahallesi Mellidağ mevkiine kurduğumuz bir megavatlık güneş enerji santralimizi hizmete sunduk. Mart 2017’de 1 megavatlık diğer etabı da açılışa hazır hale getiriyoruz. Toplam 2 megavat olacak.Pazartesi günü yapılacak bir protokol ile de 3 megavatlık daha güneş enerji santralinin yatırımına başlayacağız. Böylece sorumluluğumuzda olan sulama kooperatiflerimizin elektrik bedellerini Büyükşehir olarak bizler karşılayacağız” diye konuştu.

2009 seçimlerinde rakip adaylardan bir tanesinin verdiği “Antalya’da herkese bedava elektrik” sözünü hatırlatan Başkan Menderes Türel, şunları dile getirdi: “Geldiler en ucuz suyu kullanan Antalya’yı bırakın bedava elektriği, suyu en pahalı kullanan il haline getirdiler. Şimdi yaptığımız indirimlerle biz yine en ucuz su kullanan şehiriz. Ama bedava elektriği soranlar bile bu nereden çıktı dediler. 100 bin kişiye iş demiştiniz ne oldu diyenlerede ‘Ya sonuna o sıfırı kim koydu, diye sıfırı koyanları aradılar.5 sene onu aramaktan hizmet edemediler.Bunlar gerçek bunları konuşuyorken gülüyoruz. Bizde ne dedik 2014’te seçim kampanyamızda, sulama birliklerine ve kooperatiflerine elektrik bedava dedik.Hemen eleştirdiler dediler ki bak biz bedava elektrik derken eleştiriyordu şimdi bizim gibi bedava elektrik kampanyası yapıyor. Ama biz söz verdik mi onun gereği yerine gelir. O yüzden şimdi güneş enerji santrallerini kurduk. Verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz. Kooperatiflerden talepleri alıyoruz. Çok hızlı bir şekilde artık bizimle protokol imzalayan sulama birlikleri ve kooperatiflerimizin elektriği 2017’de bedava olacak.”

TOPTANCI HALLER BİRLEŞİYOR

Beldelerdeki küçük halleri birleştirip daha büyük toptancı haller inşa ettiklerini belirten Başkan Menderes Türel, “Sadece Alanya’ya 100 milyon liraya toptancı hal yapıyoruz. Bu rakam Alanya Belediyesi’nin bir senede yaptığı yatırımın iki mislidir. İşte Korkuteli Hali bitti ve hizmete girdi. Beykonak ve Mavikent halleri, iki ayrı belde haliydi birleştirdik. Şimdi çok daha iyi hizmet veriyor. Finike ve Alanya’da hallerimizin inşaatları devam ediyor, Antalya merkez, Yukarı Kocayatak, Kaş Kınık hallerinin projeleri tamamlanmak üzere” diye konuştu

Hayvansal ürünlerin değerlendirileceği Akseki-Korkuteli-Elmalı-Gazipaşa ve Kumluca mezbahalarının inşaatlarını tamamladıklarını, Demre mezbahasının inşaat aşamasında olduğunu belirten Türel, amaçlarının kırsal alanda yaşayan insanların hayat standartlarını da en iyi şekilde yükseltmek olduğunu dile getirdi.

KAVŞAK 2.5 YILDA BİTTİ

Seçimlerden önce 5 senede 19 kavşak sözü verdiklerini hatırlatan Başkan Menderes Türel, daha 5 sene dolmadan, 2.5 sene içinde Karayolları ile birlikte 26 kavşağı bitirdiklerini söyledi. Türel, Alanya’yı ilk kez katlı kavşaklarla buluşturacaklarını, 2 kavşak projesinin temel atma aşamasında olduğunu aktardı.Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, projelerle ilgili şu bilgileri paylaştı: “Antalya'da yapılan G-20 Zirvesi ve Expo organizasyonları için yaptığımız, Altınova-Expo Kundu, Kundu-Belek ana arter yolları ile ulaşımı şehir çeperine taşımaya çalıştık. Şehir merkezinde yaptığımız Şarampol Yayalaştırma ve Ali Çetinkaya Yayalaştırma projeleri ile Kent merkezinde caddelerde iyileştirme ve güzelleştirme yapıyoruz. İlçelerde bu kapsamda Serik'te Kızderesi Caddesi’ni tamamladık. Şimdi ikinci bölümü başladı. Manavgat'ta 6 Caddede inşaatımız devam ediyor, 2017 yılında da Alanya'da 4 Caddede iyileştirme ve güzelleştirme düzenleme çalışmaları yapacağız.”

SAĞ ELİN VERDİĞİNİ SOL EL GÖRMÜYOR

Sosyal belediyeciliğe büyük önem verdiklerini anlatan Türel, “İlçelerde kültür merkezleri ve hizmet birimleri ile sosyal belediyecilik gereği olan ASMEK ve AKBİM çalışmalarını yaygınlaştırıp geliştiriyoruz. Bize ulaşan hasta ve yaşlılara gerekli yardımları yapıyoruz ancak bize ulaşamayan problemlerini sıkıntılarını bize ulaştıramayan vatandaşlarımız varsa onun evine dağın başında da olsa ekmeğini ulaştırıyoruz. Sağ elin verdiğini sol elin duymayacağı şekilde bu hizmeti yapmaya çalışıyoruz. Hiç kimsenin kapılarını çalmadığı Ramazan ayında bir tas çorba getiren olur mu diye pencereden bakan ihtiyaç sahiplerine ulaşabilirsek, o zaman yaptığımız yolların, kavşakların ve vizyon projelerin bir anlamı olur, değeri olur” ifadesini kullandı.

ANTALYASPOR VE ALANYASPOR’A TAM DESTEK

Süper Lig'de Antalya'yı Antalyaspor ve Alanyaspor ile iki takımın temsil ettiğini dile getiren Türel, “Sporda başarı altyapıdan gelen yardım ve desteklerle olur. Antalyaspor tesislerini tamamladık ve 7 Ocak tarihinde Antalyaspor'a devredeceğiz. Antalyalılarımıza hayırlı olsun. Alanyaspor altyapı tesisleri için de çalışmalara başladık. Yer tahsisleri tamamlanıyor, önümüzdeki günlerde protokoller yapılacak ve en kısa zamanda projeleri tamamlayarak 2017 yılında temelini atacağız” dedi.

SPORUN BAŞKENTİ ANTALYA

Turizm ve tarımın başkenti olan Antalya’nın sporun da başkenti olması için çalıştıklarını söyleyen Başkan Türel, “Bunun için Milli Takımımızın da burada olması gerekiyordu. Serik Bozayak’ta 250 dekar alanda imar planını tamamladık. Milli takımımız Avrupa ve Dünya şampiyonalarına Antalya'da hazırlanacak.Bütün milli takımlarımız kamplarını artık Antalya’da yapacak. Arda Turan’dan Burak Yılmaz kardeşimize kadar bütün herkes Antalya’da çalışarak müsabakalara hazırlanacak. Antalya turizmin ve tarımın başkenti. Bundan sonra kültür başkenti, spor başkenti de olacak” diye konuştu.

VİZYON PROJELER MARKA DEĞERİ ARTIRACAK

Proje çalışmaları tamamlanan; Boğaçayı Projesi, Konyaaltı Sahil Projesi, Kruvaziyer Liman Projesi, Tünektepe- Teleferik Projeleri, 10 bin kişilik Antalya Camii ve Müzesi Projesi’nin Antalya’nın imajını ve marka değerini artıracak vizyon projeler olduğunu vurgulayan Türel, “Bu projeler tamamlandığı takdirde bu tesislerin sadece birini görmek için dahi yerli ve yabancılar gelecektir. Antalya herkesin görmek ve yaşamak istediği bir şehirdir. Dünyanın cazibe merkezli olacaktır” şeklinde konuştu.

ANTALYA’YA GÜVENİN