Bakan Çavuşoğlu: Elmalı-Finike arası da duble yol olacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 700 muhtarın katıldığı 3 ncü muhtarlar toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı: Elmalı-Finike arası da duble yol olacak.

Muhtarlara hitaben bir konuşma yapan Bakan Çavuşoğlu," Ankara’dan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın Antalya’ya açık çeki var.Bu açık çeki bizim iyi değerlendirmemiz lazım. Çünkü Antalya’nın çok hizmete ihtiyacı var. Ve yapıyoruz da” dedi.

Antalya ve ilçelerine verdikleri vaatlerin hepsini gerçekleştirmekte olduklarını ifade eden Çavuşoğlu, “Örneğin Korkuteli- Elmalı yolunu yapacağız dedik, 2017 yılı içerisinde ihaleye çıkacağız. Korkuteli’nden Çavdır tarafına gidince, Burdur tarafı yolunu da yapacağız dedik inşaat başladı. Ama buradan bir müjdem daha var. Elmalı ile Finike arasındaki yolu da duble yapacağız. Finike- Kaş -Demre arasında o dağların arasından tüneller deleceğiz viyadükler yapacağız. Yapım programına aldırdık” diye konuştu.