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Büyükşehir ve Elmalı Belediyesi toplam 7 ekiple karla mücadale ediyor

Elmalı’ya rahmet yağıyor, gökten bereket fışkırıyor.

26 Aralik 2016 15:06
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Elmalı’ya rahmet yağıyor, gökten bereket fışkırıyor. Yıllarca toprağında uzun süreli kar görmeyen Elmalı, son bir haftadır karla özlemini gidermeye devam ediyor. Dün, özellikle öğleden sonra kar yağışı yine ilçe genelinde etkili olurken, gerek Büyükşehir Belediyesi, gerekse Elmalı Belediyesi toplam 7 ekiple karla mücadelesini sürdürüyor. 
Belediye Başkanı Ümit Öztekin, “Belediyemize ait iki grayder, dört kepçe, bir ekskavatör, beş tuzlama ve kumlama kamyoneti, yine Büyükşehir Belediyemize ait iki greyder ile birlikte gerek ilçe merkezinde, gerekse ilçe merkezini mahallelere bağlayan yolları yaya ve araç trafiğine açık tutmaya çalışıyoruz. Şu anda belediyemize ait 5, büyükşehire ait 2 olmak üzere toplam 7 ekiple karla mücadelemiz devam ediyor” dedi.(Kaynak: Toros Gazetesi)

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