Belediye tarafından kaldırımlarda biriken karlar ekipler tarafından temizlenirken, Karyağdı Mahallesi Muhtarı Adem Şalvarlı Mahallesi’nin sokaklarında kar küreme çalışmalarına bizzat kendisi katılarak örnek bir davranış sergiledi

27 Aralik 2016 12:18

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