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Karyağdı Mahallesi Muhtarı Şalvarlı'dan Örnek Davranış

Belediye tarafından kaldırımlarda biriken karlar ekipler tarafından temizlenirken, Karyağdı Mahallesi Muhtarı Adem Şalvarlı Mahallesi’nin sokaklarında kar küreme çalışmalarına bizzat kendisi katılarak örnek bir davranış sergiledi

27 Aralik 2016 12:18
Yorum Sayısı :0  

Belediye tarafından kaldırımlarda biriken karlar ekipler tarafından temizlenirken, Karyağdı Mahallesi Muhtarı Adem Şalvarlı Mahallesi’nin sokaklarında kar küreme çalışmalarına bizzat kendisi katılarak örnek bir davranış sergiledi





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