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Karyağdı Mahallesi Muhtarı Şalvarlı'dan Örnek Davranış
Belediye tarafından kaldırımlarda biriken karlar ekipler tarafından temizlenirken, Karyağdı Mahallesi Muhtarı Adem Şalvarlı Mahallesi’nin sokaklarında kar küreme çalışmalarına bizzat kendisi katılarak örnek bir davranış sergiledi
27 Aralik 2016 12:18
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Belediye tarafından kaldırımlarda biriken karlar ekipler tarafından temizlenirken, Karyağdı Mahallesi Muhtarı Adem Şalvarlı Mahallesi’nin sokaklarında kar küreme çalışmalarına bizzat kendisi katılarak örnek bir davranış sergiledi
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