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Ak Parti Elmalı İlçe Yönetimi Belli Oldu
Ak Parti İlçe Yönetimi belli oldu
27 Aralik 2016 22:51
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Mustafa Başkaya’nın Ak Parti İlçe Başkanlığı’na atanmasının ardından yeni yönetimde belli oldu. İşte yönetimde bulunan isimler:
Ali Çankırlı, Ali Rıza Özekoğlu, Demet Kostaş, Emin Özekin, Emrah Önal, Gülay Şalvarlı, İsmail Sarı, Kadir Başaran, Mahmut Selim Kaya, Mehmet Dulluç, Mehmet Akman, Metin Karataş, Muammer Katı, Serdar Serin, Süleyman Kara, Ufuk Kahraman, Şadi Dumlupınar, Yusuf Aydın, Zeliha Doğrul.
Yedekler: Eyyüp Ballı, Nurulllah Bozdemir, Mehmet Akın, Kadir Ertuğrul, Mahmut Sarı, Fatma İşgören, Hamza Torun, Hamit Öztürk, Günay Yeşil, Ömer Özmen, Resule Arıcı, Hacer Güzeloğlu, Ali Kan, Arif Kılınç, Adem Sapmaz, Seyfullah Erdoğan, Bayram Sarı, Çilasin Çetin, Seda Yanar, Neslihan Top.
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