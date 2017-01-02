Başkan Öztekin: 2016 yılı hizmetlerimizi iki ödülle taçlandırdık

Bütçe, belediyeler için çok çok önemlidir. Gerçekçi bir bütçe, bütçenin gerçekleştirilme oranı belediyenin başarısını en net şekilde ortaya koyar. Bu bağlamda Elmalı Belediyesi’nin 2016 yılı geliri 36 milyon lirayı aşmıştır. Bu yüzde 120 başarı oranına isabet eder ki çok çok önemlidir. Giderlerimizde ise gerçekleşme oranı yüzde 97’lerde kalmıştır. Ben şahsen Elmalı Belediyesi’nin mali durumunun geçen yıllara göre daha rahat duruma geldiğini söyleyebilirim. Göreve geldiğimizde makina parkımızda 20’si hurda 52 araç vardı. Ma-kina parkındaki araç sayısı şu anda 107. İddia ediyorum ki, 19 ilçe içerisinde en fazla sıcak asfalt döken belediyeler arasındayız. 52 kilometrelik sıcak asfaltı köylerimize dökmüşüz. Kaldırımlar yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel’in de ifade ettiği gibi yeni mahallelerimizi kaymak gibi yollarla buluşturduk. Akçay’a 12 dükkandan oluşan son derece modern bir sanayi çarşısı kazandırdık. Sanayi Çarşısının arkasına 6 ardiye yaptık. 15 adet daha ekleyeceğiz. Akçay’ı Elmalı Bölgesinin ticaret, sebze ve meyva alım merkezi yapacağız. Söğütlü kahvelerin orada bazı mülkleri belediye adına aldık. Elmalı’nın tarihi kimliğini ön plana çıkaracak bir bina yapacağız. Trafik Şube Müdürlüğü’nün, Vergi Dairesi’ni buraya getirteceğiz. Ama asıl getirmeyi düşündüğümüz kurum Tapu Müdürlüğü. Günde 200-300 kişi tapuya işlem yaptırmak için geliyor. Hem de iki defa. Bu bölgede ciddi bir hareketliliği sağlar. Bu konuda sayın Kaymakamımızdan gereken yardımı göstereceğine inanıyoruz. Bu projemizin yapılmasıyla birlikte bu bölgede otopark sıkıntısı da giderilmiş olacak.

Erkin Özgünsür- Talip Güngör: Sayın Başkan öncelikle Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen yarışmada aldığınız iki ödül için sizi ve ekip arkadaşlarınızı kutluyoruz. Akdeniz Belediyeler Birliği, düzenlenen yarışmanın içeriği ve kazandığınız ödüller konusunda kısa bir bilgi vererek röportajımıza başlamak istiyoruz.

Ümit Öztekin: Akdeniz Belediyeler Birliği, Büyükşehir Belediyemiz dahil Antalya’daki tüm ilçe belediyelerinin, Antalya’nın yanısıra Isparta ve Burdur Belediyeleri dahil bu illerdeki ilçe belediyeleri ile bazı belde belediyelerinin üye oldukları bir kurum. Muğla Büyükşehir Belediyesi dahil ilçelerin büyük çoğunluğu, Malatya, Afyonkarahisar, Sandıklı, Denizli, Mersin, Aydın gibi illerden de üyeleri var.

AKBB’nin Başkan Hakan Tütüncü döneminde başlattığı ve bu yıl 2.’sini düzenlediği belediyecilik proje yarışmasına 22 belediye 51 proje ile başvurdu. Geçtiğimiz yıl birincisi yapılan yarışma da 25 proje ödül için yarışmıştı.

Birlik üyesi belediyeler arasında düzenlenen yarışma ile özgün projelerin desteklenmesi, tanıtılması ve belediye başkanlarının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Belediyecilik proje yarışması, iyi yönetişim ve halkla ilişkiler çalışmaları, alt yapı çalışmaları, üst yapı çalışmaları, çevre koruma, peyzaj planlama, tasarım ve uygulama projeleri ile sosyal ve kültürel belediyecilik uygulamaları adı altında 5 kategoride yapıldı ve her kategori için 3 ödül verilmesi öngörüldü.

Elmalı Belediyesi, Çevre, Koruma, Peyzaj, Planlama, Tasarım ve Uygulama Projeleri kategorisinde “Elmalı Kentsel Sit Alanı Sokak Sağlıklaştırma Projesi” ile birincilik ödülüne layık görüldü.

Elmalı ilçemiz, tarihi ve kültürel mirasıyla önemli bir yerleşim yeridir. Arseven sokakta evlerimiz 100 yıldan fazla süredir ayakta duruyor. Ancak bazı evlerde ve sokak alt yapılarında zamanla tahribat oluşmuş. Biz de belediyemiz, Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü ile ortaklaşa restorasyon çalışması ile 39 yapıdan oluşan tarihi ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağladık. Yapılan çalışmayla Elmalı'nın tarih ve kültür şehri olması yolunda önemli bir adım atılmıştır.

Bir diğer ödülümüzü ”İyi Yönetim ve Halkla İlişkiler Çalışmaları Kategorisinde” aldık. Eşim tarafından düşünülen ve hayata geçirilen, bugün birçok belediye tarafından örnek alınarak uygulanmaya başlanan “Hoşgeldin Bebek“ projemiz kapsamında eşim ve ben, bebeği doğan aileleri ziyaret ediyoruz, çam sakızı çoban armağanı bebeğe hediyeler götürüyoruz. Bu vesile ile eşime de teşekkür ediyorum.”



Erkin Özgünsür- Talip Güngör: 2016 yılını geride bıraktık, 2017 yılın ilk haftasındayız. Yeni yılın ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Geride bıraktığımız 2016 yılında “Şunu yapamadım” dediğiniz bir projeniz oldu mu ?

Ümit Öztekin: Ben de, sağlıklı, huzurlu bir yıl temennisinde bulunuyorum. Çok şükür ki, 2016 yılı için gerek bütçemizde, gerekse projelerimizde, gerçekleştireceğimiz hizmetlerde hangi hedefi ortaya koyduysak, o hedeflerin tamamına ulaştık. Rabbime şükrediyorum, partili-partisiz tüm meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, özveri ile çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

2016 yılında başlamayı en fazla arzu ettiğimiz bir projemiz vardı, Meydan Düzenleme ve Sağlıklaştırma Projesi. Ancak, malum ve lanetlediğimiz 15 Temmuz hain girişiminden dolayı bu projemizi başlatamadık. Projemiz hazırdı, ancak ihale onayımızı o malum hain olaydan dolayı alamayınca, ihalemizde yeni yıla sarktı. Sözkonusu projeyi hızlandırarak kaybettiğimiz zamanı telafi etmeyi düşünüyorum. Projemiz Hanönü dediğimiz Sosyal Güvenlik Hizmet Binası’nın oradan başlayıp, Türkiş Eczanesi’nden devamla Akın Reklama kadar gidiyor, Sancakdibi Fırınının oradan Helvacılık ve Demircilik’in dış cephesine bakan dükkanları içine alacak şekilde Ali Deniz’in Eczanesi’nden, yukarıya TEDAŞ’ın kullandığı binaya kadar olan dükkanların dış cephelerinin sokaklarla beraber düzenlenmesini içeriyor. Bu yapılırken bir taraftan da Sinan-ı Ümmi’ye giden yolun, Sinan’ı Ümmi Camiye kadar olan bölümde sokak sağlıklaştırmasının yapılmasını da amaçlıyoruz. Bunun yanında Hıdırlık Sokakta, Şehitler Parkı’na ulaşan, Kadir Gecesi’nde yayalara kullandırdığımız yolu da proje kapsamına aldırıyoruz.

Geride bıraktığımız 2016 yılında altyapı da biraz beklediğimizden yavaş yol aldık. Özellikle Elmalı merkezde altyapı çalışmalarını daha da arttırmayı hedefliyorduk Bu konu her ne kadar ASAT’la ilgili bir konu olsa da, söylediklerimin ASAT yapmadı, ya da ASAT’la ilgili şikayet anlamında değerlendirilmesini istemiyorum. ASAT, Elmalı’nın altyapısını bir bütün olarak ihaleye çıkarmak istedi. Biz bu noktada bir takım öneriler getirdik. Çalışmaların peyder pey yapılması gerektiğini söyledik. 4 ana arterde çalışma yapılması konusunda anlaştık. Bunu yapabilseydik çok büyük bir bulvarı Elmalı’ya kazandıracaktık.



Erkin Özgünsür - Talip Güngör : Bu sözlerinizden anlıyorum ki, 2016 yılı sizin başkanlığınızdaki Elmalı Belediyesi’nce başarılı bir yıl olmuş. Bu konuyu açmak istiyorum. Hizmet için elbette önce güçlü bir bütçe olması lazım. Bütçenin yanında yine güçlü bir makina parkı da lazım ki, Bütünşehir Yasası’ndan sonra Elmalı Belediyesi’nin hizmet sınırı içine o dönemlerde kasaba olan Yuva ve Akçay girdi, 50 kusur köy girdi. Yolundan, camisine, sosyal tesisinden akla gelen herşeye kadar sorumlusu olsanız da- olmasanız da ilgilenmek, size iletilen sorunları da çözmek zorunda kalıyorsunuz. Bütçe ve araç parkıyla başlayalım diyorum. 2016 yılı bütçenizi ve şu andaki araç parkınız hakkında bilgilendirir misiniz ?”

Ümit Öztekin: Bütçe, belediyeler için çok çok önemlidir. Gerçekçi bir bütçe, bütçenin gerçekleştirilme oranı belediyenin başarısını en net şekilde ortaya koyar. Bu bağlamda Elmalı Belediyesi’nin 2016 yılı geliri 36 milyon lirayı aşmıştır. Bu yüzde 120 başarı oranına isabet eder ki çok çok önemlidir. Giderlerimizde ise gerçekleşme oranı yüzde 97’lerde kalmıştır. Ben şahsen Elmalı Belediyesi’nin mali durumunun geçen yıllara göre daha rahat duruma geldiğini söyleyebilirim.

Ayağı yere basan bir bütçe, güçlü bir makina parkı ile birleşince hizmette kendiliğinden geliyor. 2016 yılında 20 yeni hizmet aracı aldık. Görevi devir aldığımız zaman makina parkımızda 52 araç vardı. Bunun 20’si ekonomik ömrünü tamamladığı için hurdaya çıkarıldı. Yani 30 kusurdan 107’lere çıkardık, Elmalı Belediyesi araç parkındaki araç sayısını. Araç parkı deyince aklınıza sadece binek arabalar gelmesin. İş makinaları ağırlıkta, bunu özellikle belirtmek istiyorum.”



Erkin Özgünsür - Talip Güngör: Bütünşehir Yasası’ndan önce hizmet alanınız sadece merkezdeki mahallelerdi. Yasa çıktıktan sonra Yuva ve Akçay Kasabaları da dahil olmak üzere, o dönemde köy olan yerleşim yerleri de mahalleye dönüştürüldü ve Elmalı Belediyesi 62 mahalleye hizmet götürmekle görevlendirildi. Halinizden memnun musunuz ?”

Ümit Öztekin: Elbette halimizden memnunuz. Bu ülkeye, bu millete hizmet etmek en kutsal görevdir. Elmalı merkez gibi, Yuva ve Akçay gibi köylerimizde yaşayanlarda hizmete susamışlardı. Çok şükür, Elmalı’nın eski ve yeni mahallelerini hizmetle buluşturduk, buluşturmaya da devam ediyoruz. Mahalle muhtarı ya da mahallede yaşayanlar geliyorlar ya da biz yanlarına gittiğimiz zaman camilerinin, okullarının eksiklerinden bahsediyorlar. Köyleri için bazı isteklerde bulunuyorlar. Nitekim geride bıraktığımız süreçte birçok mahallemizin camisinin eksikliklerini giderdik. Onlarca okulun tadilatını yaptık. Okul, cami, meydanlarda bulunan tuvaletleri elden geçirdik. Sosyal tesisleri, düğün salonlarını yaptık, çevre düzenlemelerini gerçekleştirdik.

İddia ediyorum ki, 19 ilçe içerisinde en fazla sıcak asfalt döken belediyeler arasındayız. 52 kilometrelik sıcak asfaltı köylerimize dökmüşüz. Sadece sıcak asfalt dökmedik, sıcak asfalt döktüğümüz yerlerin kaldırımlarına bordür taşı da döşedik, kaldırımı olmayana kaldırım yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel’in de ifade ettiği gibi yeni mahallelerimizi kaymak gibi yollarla buluşturduk.

Arazi yollarında da ciddi çalışmalar yaptık.

26 çocuk parkı yaptık: Herbirinin ortalama maliyeti 30 bin lira. Toplam 700 bin lira harcadık.

13 mahallemizde metruk binaları tekrar mahallemize kazandırmakla kalmadık, buralarda ASMEK’le birlikte kurslar açarak, mahalle gençlerinin, hanımların el becerilerini geliştirmelerine, aile bütçelerine katkıda bulunmalarına imkan sağladık. Şu anda 23 mahallede ASMEK’le kurs düzenliyoruz“



Erkin Özgünsür- Talip Güngör: Akçay ve Yuva’ya köy diyemeyiz. Bir zamanlar o beldelerin belediyeleri vardı, belediye başkanları ve meclisleri vardı. Onlar aracılığıyla hizmet götürülürdü. Bugün bu hizmeti siz götürüyorsunuz. Yuva ya da Akçay’a önceki dönemle, bu dönem arasında yapılan hizmetlerin değerlendirirmisin.

Ümit Öztekin: Elbette bu dönemde Yuva ve Akçay daha fazla, daha iyi, daha kaliteli hizmet alıyor. Bir yandan Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan Elmalı Belediyesi hizmet veriyor. Mesela Akçay örneğini vermek isterim.

Akçay’a 12 dükkandan oluşan son derece modern bir sanayi çarşısı kazandırdık. Sanayi Çarşısının arkasına 6 ardiye yaptık. Mevcut ardiyelere 15 adet daha ekleyeceğiz. Akçay’ı Elmalı Bölgesinin ticaret, sebze ve meyva alım merkezi yapacağız. Çalışmalarımız tamamlandığı zaman Akçay’da hem nüfus artacak, hem de ciddi bir hareketlilik sağlanacak.



Erkin Özgünsür-Talip Güngör: Elmalı’nın en önemli sorunlarından biri imar planlarıydı. Adeta yap-boz tahtasına dönen bu konuda gelinen nokta hakkında bilgi verir misiniz ?

Ümit Öztekin: 18’ler hazır, yakında askıya çıkacağız. 2016 yılında ne yazık ki imarla ilgili çalışmalarımızı sonuçlandıramadık. Ancak önemli bir yol aldık. 18’leri askıya çıkardığımız an sokak sokak toplantılar yapacağız. Sokağın sağında ve solunda kaç parsel varsa sahiplerini davet edeceğiz, yapılmak isteneni, hak sahibinin arsasının, evinin ne olacağını tek tek anlatacağız. Kafalardaki soru işaretlerini gidereceğiz. Bana göre Elmalı’ya yapılan en büyük hizmetlerden biridir, imar planı. Bütünşehir Yasası’nın en büyük faydasını imar çalışmalarında gördük. ”



Erkin Özgünsür- Talip Güngör: Yeni imar planında Elmalı’nın bulvarlara kavuşacağını biliyoruz. Bu konuda bilgilerinizi paylaşır mısınız ?

Ümit Öztekin: 22 metrelik bir bulvarı Elmalı’ya kazandırmak amacındayız. Kapalı Spor Salonunun arkasına yaptığımız kavşaktan Kaşlılar Mahallesi’ne çıkan Fethiye Caddesi dediğimiz caddeye ulaşan bir yol var. Bu yolu 22 metre genişliğindeki bulvara döndüreceğiz. ASAT tarafından altyapı çalışmaları yapılıyor.

Fatih Camiinden İbrahim Elmalılı Camisine giden bir yol vardır. Bu yolu cadde olarak düzenleyeceğiz, asfalt yapacağız. Gündoğu’da örnek bir bulvarı Elmalı’ya kazandırmış olacağız. Tilkicilik Tepesi’nde, Dsİ arkasında ve Halk Eğitim arkasındaki çalışmalarımızı tamamladık. Çok güzel bir cadde ve sokak çalışması oldu. O bölgede yaklaşık 1200 metre yol yaptık. Oraya bir büyük aksilik olmazsa 10-15 yıl kazma vurulmaz.

Ali Mumcu’dan Fatih Camii’ne de ulaşan bir yol vardır. Bu yolu da yeniden düzenleyip asfalt yapacağız. Bu çalışmalarımız bittiği zaman Kapalı Spor Salonu arkasındaki kavşaktan Halı Saha’nın önünden geçen bulvara, oradan da Dua Yokuşu’ndaki camiye kadar modern bir yol ağını Elmalılıların hizmetine sunacağız. Bu çalışmaları yaparken altyapı çalışmalarının da bitmiş olacağını ayrıca hatırlatmak isterim.



Erkin Özgünsür- Talip Güngör: Şu anda kullanılmakta olan otogar alanı için büyükşehirle beraber bir proje hazırladığınızı biliyoruz. Bu konuda kısa bir bilgi aktarır mısın ?

Ümit Öztekin: Geride bıraktığımız 2016 yılında mevcut otogar alanı ve yeni otogar alanı konusunda önemli aşamalar kat ettik. Yeni otogar alanının yerini belirledik. Yakın bir zamanda ihaleye çıkar. Şu anda kullanılmakta olan mevcut otogar alanına ise konferans, seminer gibi toplantıların da yapılabileceği çok amaçlı iki düğün salonu, alt katta pazar yeri ve otopark bulunuyor. Yol seviyesinde ise geniş ve modern bir meydan olacak.

Mevcut otogar alanında kademe diye adlandırdığımız belediyemiz araçlarının tamir ve bakımlarının yapıldığı yeri ise beton santralinin yanına taşıyacağız. Yeni kademe binasının yapımı için ihale yapılmıştır.



Erkin Özgünsür- Talip Güngör: Elmalı tarihi ve doğal güzellikleri ön planda olan bir ilçe. Yeterince değerlendirebiliyor muyuz ? Bize göre hayır. Ama sizin Avlan Gölü ile ilgili bir çalışmanız vardı. Hatta, bir protokol imzalamıştınız ? Gelinen son nokta nedir ?

Ümit Öztekin: Elmalı’nın tarihi ve doğal güzelliklerini turizm açısından değerlendirmek en büyük amacım. Biliyorsunuz, Antalya’da merkez ilçe belediyeleri ile protokol yaptık ve Kültür Turları adı altında grupların ilçemize gelmesini sağladık. Ciddi bir hareketlilik sağladık, elbette yeterli değil. Avlan Gölü ve çevresinde 120 dönümlük alanda da bir proje yapmak istiyoruz. Bu gölü hem Elmalı’ya kazandırmak, hem de turizm amaçlı kullanmak istiyoruz. 2016 yılının son haftalarında Orman Genel Müdürlüğü bu alanın belediyemize tahsisini onayladı.

Meclis üyelerimiz onay verirlerse, İller Bankası’ndan alacağımız kredi ile Avlan Gölü Projesine başlayacağız.

Sinan-ı Ümmi, Vahab-ı Ümmi ve diğer din alimleri, evliyalar da bizim değerlerimiz. Sinan-ı Ümmi Türbesi, Elmalı’ya gelen konuklarımız tarafından mutlaka ziyaret edilir. Bu bölgede Elmalı’ya yakışan bir düzenleme yaptık. Geliş-gidiş yollarını genişlettik, görsel açıdan daha güzel hale getirdik. Çok beğeni alıyoruz.

Muhammed Hamdi Yazır Müzemizi’de yeni baştan düzenleyerek, burayı aynı zamanda Elmalı’nın tarihi kültürünü ve yaşamını tanıtır hale getirdik.

Topdağı Projemiz hazır. Projemiz hayata geçtiği zaman Elmalı çok güzel bir seyir terasına kavuşmuş olmakla kalmayacak, muhteşem bir atmosferde ister açık alanda, ister kapalı alanda nikah-düğün- sünnet gibi etkinlikler gerçekleştirilebilecek.