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Hac görevini yerine getirmek isteyenler için son başvuru tarihi 6 Ocak Cuma

Elmalı İlçe Müftüsü Mehmet Emin Yıldırım, içinde bulunduğumuz 2017 yılında İslam Dini’nin 5 farzı içinde yeralan Hac görevini yerine getirmek isteyenleri TARİH konusunda uyardı.

03 Ocak 2017 18:13
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Elmalı İlçe Müftüsü Mehmet Emin Yıldırım, içinde bulunduğumuz 2017 yılında İslam Dini’nin 5 farzı içinde yeralan Hac görevini yerine getirmek isteyenleri TARİH konusunda uyardı. Müftü Yıldırım, “Hac ibadeti için bu yıl ilk kez kayıt yaptıracak olanlar 6 Ocak 2017 Cuma gününe kadar yeni kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Daha önce kayıt yaptırmış olanlar ise yapabiliyorsa internet üzerinden, yapamıyor ve bir yakını ya da tanıdıklarına yaptıramıyorlarsa bu kez Müftülük’lere bizzat gelerek yenileyeceklerdir. Burada yine TARİH konusuna dikkat çekiyorum. Kayıt yenileme işleme 9 Ocak 2017 Pazartesi günü başlayacak, 31 Ocak 2017 Salı günü sona erecektir” dedi.


Kayıt yenileme işlemlerinin daha önceki yıllarda otomatik olarak yapıldığını hatırlatan ve bu uygulamanın içinde bulunduğumuz 2017 yılında daha önce Hac görevi için kayıt yaptıranların internet üzerinden tekrar kayıtlarını yenilemeleri veya müftülülere başvurarak yenileme kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir” diyen Elmalı İlçe Müftüsü Mehmet Emin Yıldırım, 2016 yılında 60 kişinin Elmalı’dan Hac görevi için kutsal topraklara gittiğini de hatırlatarak, Elmalı sınırları içinde olmayan Gömbe gibi bazı yerlerden de hac görevini yaptırmak isteyenlerin Elmalı Müftülüğü’ne başvurduğunu söyledi.


Kesin kayıt tarihinin daha sonra açıklanacağını da sözlerine ekleyen Müftü Yıldırım, yine tarihi daha sonra açıklanacak kura çekiminin ardından kesin kayıtların alınacağını belirterek şöyle devam etti:


“Belirlenen bankalara 20 lira para yatırılacak. Nüfus cüzdanı fotokopisi yapılacak kayıt için yeterli. Arkadaşlarımız burada gereken yardımı zaten gösteriyorlar.”                                    

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