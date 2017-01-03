Karayolları ekipleri, çukurları yamayla kapatıyor

Elmalı’da karayolları ekipleri kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yer yer çukurların oluştuğu Elmalı-Finike, Elmalı- Korkuteli, Elmalı - Kaş karayolunda sorumluluk bölgesinde çalışma yapıyor.