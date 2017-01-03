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Karayolları ekipleri, çukurları yamayla kapatıyor

Elmalı’da karayolları ekipleri kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yer yer çukurların oluştuğu Elmalı-Finike, Elmalı- Korkuteli, Elmalı - Kaş karayolunda sorumluluk bölgesinde çalışma yapıyor.

03 Ocak 2017 18:21
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Elmalı’da karayolları ekipleri kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yer yer çukurların oluştuğu Elmalı-Finike, Elmalı- Korkuteli, Elmalı - Kaş karayolunda sorumluluk bölgesinde çalışma yapıyor.

 Oluşturulan ekipleri, çukurları asfaltla tek tek yamalayarak daha da büyümesini ve araç sürücüleri ile yolcular açısından tehdit oluşturmasını engelliyorlar. Sürekli Elmalı’yı diğer ilçelere bağlayan yollarda asfaltın kontrol edildiğini ve gerekli müdahalenin hemen yapıldığı yetkililer tarafından açıklanırken, Karayolları’nın çalışmasını gören araç sürücüleri de, bu çalışmalardan ötürü ilgililere teşekkür ettiler.





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