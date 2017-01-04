Kurubaş: Seracılar, küçükbaş yetiştiricileri ve şeker pancarı üreticileri açısından 2016 güzel bir yıl oldu

Elmalı Ziraat Odası Başkanı Salih Kurubaşi Elmalılı çiftiler ve besiciler açısından geride bıraktığımız 2016 yılını değerlendirdi. 2017 yılının çiftçilerimizin yüzünün güleceği, terörsüz bir yıl olması diliyorum” diyen Başkan Kurubaş, “Seracılar ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri açısından 2016 güzel bir yıl oldu. Aynı şeyi pancar üreticileri içinde söyleyebiiriz. 2016 yılını hububat ve meyva üreticileri açısından değerlendirdiğimiz zaman üretim ve kalite açısından iyi bir yıldı, ama pazarlama ve fiyat yönünden beklenilenin gerçekleşmediği bir yıldı” dedi.