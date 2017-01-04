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Kurubaş: Seracılar, küçükbaş yetiştiricileri ve şeker pancarı üreticileri açısından 2016 güzel bir yıl oldu
Elmalı Ziraat Odası Başkanı Salih Kurubaşi Elmalılı çiftiler ve besiciler açısından geride bıraktığımız 2016 yılını değerlendirdi
04 Ocak 2017 08:18
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Elmalı Ziraat Odası Başkanı Salih Kurubaşi Elmalılı çiftiler ve besiciler açısından geride bıraktığımız 2016 yılını değerlendirdi. 2017 yılının çiftçilerimizin yüzünün güleceği, terörsüz bir yıl olması diliyorum” diyen Başkan Kurubaş, “Seracılar ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri açısından 2016 güzel bir yıl oldu. Aynı şeyi pancar üreticileri içinde söyleyebiiriz. 2016 yılını hububat ve meyva üreticileri açısından değerlendirdiğimiz zaman üretim ve kalite açısından iyi bir yıldı, ama pazarlama ve fiyat yönünden beklenilenin gerçekleşmediği bir yıldı” dedi.
Aktif 6 bin üyesi bulunan Elmalı Ziraat Odası’nın, Elmalılı çiftçilerin ve hayvancıların sorunlarını dile getirmeye, çözüm bulmaya devam edeceğin kaydeden Başkan Salih Kurubaş, 2016 yılında süt fiyatlarının düşük olduğunu ve içinde bulunduğumuz yıl için fiyatların makul bir seviyeye çekilmesinin şart olduğunu kaydetti. 2016 yılı başında 45-47 lira civarında olan yem fiyatlarının bugün 58 lira gibi bir rakama ulaştığını kaydeden Başkan Salih Kurubaş, “Şu anda köylerden süt 1 liradan toplanıyor. Bu rakam en az 1 lira 15 kuruş olmalı. Böyle olursa, 2017 yılında süt üreticilerinin yüzü de güler. Temennim Elmalı’da herkesin emeğinin karşılığını almasıdır” dedi. * Kaynak: Toros Gazetesi
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Kurubaş: Seracılar, küçükbaş yetiştiricileri ve şeker pancarı üreticileri açısından 2016 güzel bir yıl oldu