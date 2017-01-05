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Elmalı’da 2 günde cipli kimlik kartı için 61 başvuru yapıldı

Elmalı İlçe Nüfus Müdürlüğüne iki günde 61 kişi çipli yeni kimlik kartı almak için başvurada bulundu.İlk gün olan 2 Ocak'ta 29, 3 Ocak'ta 32 başvuru alındığı kaydeden Elmalı İlçe Nüfus Müdüresi Nurhan Erol, şu an için herhangi bir yığılmanın yaşanmadığını belirti.

05 Ocak 2017 08:38
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Elmalı İlçe Nüfus Müdürlüğüne iki günde 61 kişi çipli yeni kimlik kartı almak için başvurada bulundu.İlk gün olan 2 Ocak'ta 29, 3 Ocak'ta 32 başvuru alındığı kaydeden Elmalı İlçe Nüfus Müdüresi Nurhan Erol, şu an için herhangi bir yığılmanın yaşanmadığını belirti. 


İlçede yoğunluk olmadığı için şu an itibariyle randevusuz başvurularında  kabul edildiğini kaydeden İlçe Nüfus Müdürü Erol, “ Şu anda en büyük sıkıntı olarak karşımıza, özellikle yaşı ilerlemiş olan vatandaşların ellerinin makine tarafından okunması sırasında zorlanmalarından kaynaklanan zaman kaybı çıkıyor. Zaman zaman yaşlı amca ve teyzelerimizin 4-5 defada ancak ellerini okutabiliyoruz” dedi.


Vatandaşların Alo 199 hattından da randevu alabildikleri gibi Elmalı'da randevusuz yani direkt olarak da başvuruların kabul edildiği belirtilirken, başvuru yapacaklar bazı konularda uyarıldı.


Yeni kimlik kartlarını çıkartmak isteyen Elmalılılar, Nüfus Müdürlüğüne giderken yanlarında son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf, kimlik beyanı için nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı bir belgenin yanında olması yeterli. 15 yaşını tamamlamış olanlar şahsen başvuruda bulunması gerekiyor.


İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne şahsen giderek başvuruda bulunma imkanı bulunmayan vatandaşların başvuruları ise kendi adreslerinde alınacak. Bunun için ALO 199 numaralı çağrı merkezinin aranarak randevu alınması gerekiyor. Başvuru üzerine belirlenen ve bildirilen bir zaman dilimi içinde İlçe Nüfus Müdürlüğü görevlileri adrese gelerek başvuruları orada alacak. Fotoğraf çektirme imkanı olmayan vatandaşların fotoğrafları da yine gelen görevliler tarafından çekilebilecek.


Yeni kimlik kartı başvurusu esnasında başvuru yapan şahsa teslim edilen PİN zarfında bulunan 6  numaralı şifrenin de unutulmaması, bazı işlemlerde gerekeceği kaydediliyor. (Kaynak: Toros Gazetesi)

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