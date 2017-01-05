Bahara kadar biz böyleyiz

2016 yılının son haftalarından itibaren zaman zaman yağan kar yağışı ve beraberinde günün büyük bir bölümünde (-) derecelerde seyreden hava sıcaklığı Elmalı çarşılarını adeta boşalttı. Haftanın pazartesi günleri kurulan bir ay öncesine kadar adeta iğne atsan yere düşmeyecek kadar kalabalık olan pazar yeri bile şu günlerde boş. Bazı pazarcı esnafları tezgahlarını açmazken, bazıları ise hava kararmadan sergilerini topluyor. Pazara alışveriş için gelenlerin sayısında da ciddi bir azalış gözlenirken, gelenlerde pazara dolaşmadan bulduklarını alıp dönüyorlar.



Çarşı içinde de bir hareketlilik gözükmüyor. Neredeyse yok denecek kadar alışveriş gerçekleşirken, bazı esnaflar borçlarını nasıl ödeyeceklerini kara kara düşünüyor.



Helvacılık Çarşısı da şu günlerde bomboş. Özellikle ilçeye gelenler tarafından mutlaka gezilen ve alışveriş edilen Helvacılık’ta kar ve soğuk havadan olumsuz yönde etkilendi. Helvacılık esnafı mümkün olduğunca dışarıya çıkmamaya çalışıyor.



Yorgancılık mesleği ile uğraşan Süleyman Ertuğrul, “Bahara kadar biz böyleyiz. Elmalı o kadar soğuk ki. Bu soğukta özellikle bizim işimizi yapmak çok zor. Soğuk hava dalgası etkisini yitirene kadar, komşularımızı ziyaret edeceğiz. Onlarla sohbet ederek akşamı yapacağız ” derken, Elektrikçi Uğur Türkmen ise , “Dükkanımızdan çıkmadıktan sonra hayat güzel. Ama, işimizin büyük bir bölümü dükkanımız dışında. Özellikle inşaatlardaki elektrik işlerine soğuk nedeniyle ara vermek zorunda kaldık” dedi.