Dsi önünden Belediye önüne kadar olan cadde tek yön oluyor

Elmalı Belediye Meclisi 2017 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Ümit Öztekin’in 2017 yılı iyi dilek temennileri ile başlayan meclis toplantısında, yaşanan terör olayları da bir kez de Elmalı Belediyesi Meclisi’nce kınandı. Meclis, 2017 yılının ilk toplantısında tarihi bir kararı da oybirliğiyle aldı. Sözkonusu karar Dsi önünden belediye hizmet binasına kadar uzanan caddenin tek yöne çevrilmesini içeriyor.



Belediye Başkanı Ümit Öztekin, geride bıraktığımız çarşamba günü Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’le bir araya geldi ve Elmalı’ya yapılanlar ve yapılacak olanlar masaya yatırıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl içinde Hükümet Caddesi üzerinde bir modernleştirme çalışması yapılacak. Bu kapsamda yolun ortasındaki refüj kaldırılacak, kaldırım yeniden düzenlenecek. Sıcak asfalt ve görsel çalışmalarla caddedeki çalışmalar sonlandırılacak. Başkan Öztekin, caddenin tek yön olması konusundaki düşüncelerini de Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’le paylaştı. Düşüncelere sıcak bakan Türel, Başkan Öztekin’den konuyu meclise getirmesini ve meclisten bu tür bir kararın alınmasını istedi.



Öztekin, dünkü meclis toplantısında sözkonusu cadde üzerinde yapılacak çalışmaları meclis üyeleri ile paylaştı. Caddenin tek yön olması düşüncesini de meclis üyeleri ile paylaşan Öztekin, meclis üyelerinin düşüncelerini tek tek dinledi. Üyelerin düşüncelerini belirtmelerinin ardından yapılan oylamada, caddenin tek yön olması oybirliği ile kabul edildi.



Alınan karara göre Dsi önünden belediye istikametine doğru tek yön gidiş olacak. Araç sahipleri ilçe merkezine gelmek için Şakir Akça Oteli önünden devamla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi binası önünden geçip, tuhafiyecilerin pazar kurduğu sokaktan Hasan Subaşı Caddesi’ne ulaşacaklar.