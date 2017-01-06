Elmalı Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi 2016’da ortaklarına 6,6 milyon lira kredi kullandırdı

Bir dönem üyelerine kredi veremeyen durumda olan Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Asım Tan ve ekibinin göreve gelmesiyle beraber bugün Antalya bölgesinde “en iyi-en güçlü” ilk üç-dört kooperatif arasına girdi.

Geride bıraktığımız 2016 yılında ortaklarına toplam 6 milyon 506 bin 914 lira kredi dağıtan Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin Başkanı Asım Tan, göreve geldikleri gün kooperatifin ortaklarına kredi veremez durumda olduğunu hatırlatarak, “2012 yılından bugüne kadar ortaklarımıza verdiğimiz kredi toplamı 18 milyon 350 bin liradır. Eski rakamla 18 trilyon 350 milyon liradır” dedi.



“Plasman yönünden iyiyiz, para sorunumuz yok” diyen Başkan Tan, “Daha önceleri kredi taksitlerini zamanında ödeyemeyenlerin başında kamyoncular gelirdi. Bugün zamanında borcunu ödeyen ortaklarımızın başında kamyoncular geliyor “diyerek şöyle devam etti:



“200 civarında kamyoncu kooperatifimizin ortakları arasında. Bugün ortaklarımızdan 20 kadarı Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifimizden çektikleri krediyle tır ya da 40 ayak tabir edilen kamyondan aldı. Bu arkadaşlarımızdan 100 bin lira kredi kullanan da oldu, 60 bin lira kredi kullananda.”



Göreve geldikleri gün takipteki kredi oranının yüzde 108 olduğunu belirten Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Asım Tan, bugün takipteki kredi oranının yüzde 28’lere düştüğünü de hatırlatarak, aktif üye sayısının da 364 ‘den 464’e çıktığını kaydetti.