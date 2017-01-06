MHP’Li Meclis Üyesi Çetin, “Aman yanlış anlamayın”

Elmalı Belediye Meclisi, 2017 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlandığı meclis toplantısında en dikkat çeken kare, MHP’li Meclis Üyesi Mehmet Çetin’in, Belediye Başkanı Ümit Öztekin’in sağ tarafına oturmasıydı. Arkadaşımız Erkin Özgünsür’ün telefonla ulaştığı Mehmet Çetin, “Aman, yanlış anlamalara falan neden olmasın. Ben MHP’nin Elmalı Belediyesi Meclis Üyesi’yim. Toplantıya biraz geç kaldım. Boş yer başkanın yanında olunca, oraya bir sandalye koydular, oturdum. Olay bundan ibaret. Kaldı ki, Elmalı Belediye Meclisi’nde hizmetin siyaseti olmaz. Bugüne kadar olduğu gibi yapılacak yerel seçimlere kadar MHP’li meclis üyesi olarak Elmalı’ya bir çivi çakanın yanında olmaya devam edeceğim” dedi.