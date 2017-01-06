Mehmet Akın uyardı: Sarkıtlara dikkat

Elmalı esnaflarından Akın Reklam sahibi Mehmet Akın, kendi sosyal medya hesabından Elmalıları çatılardan sarkan buz sarkıtları konusunda uyardı. Mehmet Akın, “Değeli arkadaşlar karların erimesiyle beraber buz sarkıkları oluşmaya başladı. Lütfen çatı altlarında durmayalım ve dikkatli olalım” uyarısını yaparken, “Mümkünse sarkan buzları kırmaya çalışalım” dedi.

