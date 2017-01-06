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Mehmet Akın uyardı: Sarkıtlara dikkat
Elmalı esnaflarından Akın Reklam sahibi Mehmet Akın, kendi sosyal medya hesabından Elmalıları çatılardan sarkan buz sarkıtları konusunda uyardı.
06 Ocak 2017 19:45
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Elmalı esnaflarından Akın Reklam sahibi Mehmet Akın, kendi sosyal medya hesabından Elmalıları çatılardan sarkan buz sarkıtları konusunda uyardı. Mehmet Akın, “Değeli arkadaşlar karların erimesiyle beraber buz sarkıkları oluşmaya başladı. Lütfen çatı altlarında durmayalım ve dikkatli olalım” uyarısını yaparken, “Mümkünse sarkan buzları kırmaya çalışalım” dedi.
Akın Reklam sahibi Mehmet Akın, kış ayının son yıllara göre Elmalı’da çok daha sert geçtiğini belirterek, “Yağan kar elbette çitçimizin hasretle beklediği bereket. Kar yağacak ki çiftçimiz su sıkıntısı çekmeyecek” dedi.
Akın, “Dikkatli olalım. Mümkün olduğunca çatı altlarından yürümeyelim. Başımızın üstünde doğabilecek tehlikeden kendimizi koruyalım” dedi.
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