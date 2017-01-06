Liselerarası Akdeniz Masa Tenisi Şampiyonası’nda Antalya’yı Elmalılı Gençler temsil edecek

İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi açıldığı ilk yılda bir şampiyonluğu Elmalı’ya getirmekle kalmadı, Akdeniz Liselerarası Masa Tenisi Şampiyonası’nda Elmalı’yı temsil etme hakkını da kazandılar. 50 lisenin katıldığı şampiyonada İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi Masa Tenisi takımı, büyük ve çok önemli bir başarı elde etti. Ardı ardına alınan başarılı sonuçlarla il genelinde düzenlenen şampiyonada birincilik kürsüsüne çıkan İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi Masa Tenisi sporcuları, “Bize her türlü imkanı sağlayan Okul Müdürümüz Ali Uyar’a teşekkür ederiz” dediler.

Masa tenisinin Elmalı’da gelişmesi konusunda ciddi çalışmalar yapan ve Elmalılı çocukları-gençleri bu spora yönlendiren, elde edilen başarılarda büyük pay sahibi olan Ali Rıza Şaşıoğlu, “Daha önece de katıldığımız yarışmalarda masa tenisçisi sporcularımız birçok kez birincilik kürsüsüne çıkmıştı. En son yapışan şampiyonada yine Elmalılı masa tenisçisi sporcularımız başarılı sonuçlar alarak, İbrahim Bedrettin Fen Lisesi’ne açıldığı ilk eğitim yılında şampiyonluk getirdi” dedi.

Masa tenisi kulübü kurmak için çalışma başlatacağını da kaydeden Şaşıoğlu, “Belediye Başkanımız Ümit Öztekin’in çocuklara ve gençlere verdiği önemi biliyorum. Mutlaka belediye başkanımız bu konuda bize gereken yardımı yapar. İlçe Gençlik Müdürümüz da hep yanımızda. Elde edilen bu başarının devamı için kulüp çatısı altında toplanmakta fayda var” derken, daha birçok şampiyonluğun önümüzdeki müsabakalarda Elmalı’ya getirileceğini söyledi.