Başkan Öztekin ve ve eşi, 2016 yılının son ayında 24 aileye ziyarette bulundu

Elmalı Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projelerinden olan "HOŞ GELDİN BEBEK" projemiz kapsamında, Başkan Ümit Öztekin ve eşi Dilek Öztekin’in yeni bebekleri olan ailelere ziyaretleri devam ediyor. Belediye Başkanımız Av.Ümit Öztekin ve eşi Dilek Öztekin geçtiğimiz yıl Aralık ayı içerisinde ilçemizde 24 ailemizi ziyaret ederek yeni doğan bebeklerinin hoş geldin hediyelerini verdiler.

Başkan ve eşini karşılarında gören yeni doğan bebeklerin anne ve babaları, “Teşekkür ediyoruz. Baş-kanımız ve eşinin iyi günde de, kötü günde de yanımızda olması bizleri çok mutlu ediyor. Başkanımız ve eşine bir kez daha teşekkür ediyoruz” dediler.