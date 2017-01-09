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İktidar-muhalefet, Elmalı Belediye Meclis üyelerinden Türel’e ziyaret

Elmalı Belediyesi Ak Parti, CHP ve MHP ile bağımsız meclis üyeleri toplu halde, Belediye Başkanı Ümit Öztekin başkanlığında Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i makamında ziyaret ettiler.

09 Ocak 2017 20:40
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Elmalı Belediyesi Ak Parti, CHP ve MHP ile bağımsız meclis üyeleri toplu halde, Belediye Başkanı Ümit Öztekin başkanlığında Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i makamında ziyaret ettiler. Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısının bir bölümünü de izleyen iktidar-muhalefet meclis üyelerini toplantı salonunda ağırlayan Menderes Türel, konuklarının tek tek elini sıktı, hatırlarını sordu. Ziyaret sırasında Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Elmalı Belediye Meclisi’nde tüm üyelerle son derece uyumlu bir çalışma içinde olduklarını kaydederek, gündem maddelerinden yüzde 94,7’sinin oybirliği ile geçtiğine dikkat çekti. Elmalı Belediye Meclis üyelerinin Türel’le buluşmasında Elmalı’nın daha  modern ve büyük bir toptancı haline ihtiyacı olduğu kaydedildi, itfaiyeye araç takviyesinin gerektiği vurgulandı, otogar alanına yapılacak projenin biran önce başlatılması talep edildi. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Başkan Öztekin ve meclis üyelerini dinledi, konu ile ilgili görüşlerini açıkladı, yapılması gerekenleri ise not aldı.

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