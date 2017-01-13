Yeşil Cami önünde ne ararsan var !

Yeşil Cami’nin kıblesi tarafında ne ararsan var. Taksi Durağının yanısıra çöp konteynerleri bulunan Yeşil Cami’nin önüne birde kağıtların toplandığı dört tarafı çevrilmiş bir atık kutusu konuldu. Yaz aylarında seyyar bir karpuzcunun tezgah açtığı Yeşil Cami önü adeta ardiye görünümünde.