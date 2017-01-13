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Yeşil Cami önünde ne ararsan var !

Yeşil Cami’nin kıblesi tarafında ne ararsan var. Taksi Durağının yanısıra çöp konteynerleri bulunan Yeşil Cami’nin önüne birde kağıtların toplandığı dört tarafı çevrilmiş bir atık kutusu konuldu. Yaz aylarında seyyar bir karpuzcunun tezgah açtığı Yeşil Cami önü adeta ardiye görünümünde.

13 Ocak 2017 12:36
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Belediye Başkanı Ümit Öztekin’e seslenen Yeşil Cami cemaatinden bazı vatandaşlar, Başkan Öztekin’in ibadethanelere verdiği öneme yakından şahit olduklarını kaydettiler. Başkan Öztekin’in ilçe merkezinde bulunan Yeşil Cami önündeki çöp konteynerlerini ve kağıt toplama atık kutusunun kaldırılması talimatını ilgili birimlere hemen vereceğine inandıklarını kaydeden Yeşil Cami cemaatinden bazı vatandaşlar, “Yaz aylarında müzik eşliğinde namaz da kılmak istemiyoruz. Malum, seyyar karpuz tezgahından çoğu zaman müzik sesi yükseliyordu ve cemaat olarak rahatsız oluyorduk” dediler.





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