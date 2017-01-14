Başkaya, Devlet Hastanesi'nin temizlik sorununu personelle masaya yatırdı

İlçede yaşanan sorunları yerinde ve ilgili personel nezdinde çözme gayreti içinde olan Ak Parti Elmalı İlçe Başkanı Mustafa Başkaya, Elmalı Devlet Hastanesi Temizlik İşleri personeli ile biraraya geldi.

İlçede yaşanan sorunları yerinde ve ilgili personel nezdinde çözme gayreti içinde olan Ak Parti Elmalı İlçe Başkanı Mustafa Başkaya, Elmalı Devlet Hastanesi Temizlik İşleri personeli ile biraraya geldi.

Personele hitaben bir konuşma yapan ve hastanede zaman zaman temizlikle ilgili şikayetleri personelle paylaşan Başkaya, bu şikayetlerin nedenini birde personelin ağzından dinledi. Başkan Başkaya, temizlik personelinin özveri ile çalıştığını kaydederek, “İnanıyorum, bundan sonra daha da hassas olacaklar.