Türel ve Öztekin, Elmalı’ya modern hal kazandırmak için kolları sıvadılar

Geçtiğimiz hafta içinde Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e, Belediye Başkanı Ümit Öztekin’le birlikte ziyarette bulunan Elmalı Belediyesi’nin Ak Partili, CHP’li, MHP’li ve bağımsız meclis üyeleri, Elmalı’nın sorunlarını direk başkana aktardılar. Elmalı Belediye Meclis üyelerini makamında ağırlamaktan onur duyduğunu kaydeden ve sağlanan bu birliktelik için meclis üyelerine teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı, Başkan Öztekin ve meclis üyelerini dikkatle dinledi. Büyükşehir Belediye Meclis toplantısının geç sona ermesine rağmen Elmalı Belediyesi Meclis üyelerine zaman ayıran Menderes Türel, dile getirilen sorun ve gerçekleştirilmesi istenen projelerden bazılarını not aldı, bazısında ise direk daire başkanları ile görüştü.



Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin ve Bağımsız Meclis Üyesi Ahmet Fatih Kaplan, ilçenin toptancı hal sorununu dillendirdi. Elmalı’da tarımın hızla geliştiğini kaydeden Başkan Öztekin, mevcut toptancı halin ihtiyaca cevap vermediğini kaydetti. Daha modern ve büyük bir toptancı halin yapılmasına olan ihtiyacın her geçen gün daha da arttığını kaydeden Başkan Öztekin, bazı mahallelerde kurulan ardiyelerle sebzelerin toplandığını hatırlattı. Bağımsız Meclis Üyesi Ahmet Fatih Kaplan ise, toptancı hal konusunda yaşanan sıkıntılardan dolayı birçok tüccarın ve beraberinde birçok büyük üreticinin çok istemelerine rağmen Elmalı’ya yatırım yapmadığını belirtti. Ahmet Fatih Kaplan, Elmalı’ya en yakın toptancı hain Söğüt’te bulunduğunu da hatırlattı. Başkan ve meclis üyesini dileyen Menderes Türel, en az 100 dönümlük bir alana toptancı hal yapılması gerektiğini kaydetti. Toptancı Hal yapılacak alanların hazine arazisi olması gerektiğini, kamulaştırma ya da satın alma suretiyle hal alanının alınmasına karşı olduğunu kaydeden Başkan Türel’e Başkan Öztekin’ varolan mera alanından bahsetti.



Elmalı Belediyesi’nin Akçay’lı meclis üyeleri, itfaiye sorunundan bahsetti. Akçay’a itfaiyenin bir biriminin kurulmasında fayda olduğunu söyleyen MHP’li Mehmet Çetin ile CHP’li Hıdır Ayhan’ın dile getidikleri bu konu üzerine Türel, telefonla ilgili daire başkanına ulaştı ve yeni alınacak itfaiye araçları ile ilgili son durumu öğrendi. Türel, araçlar alındıktan sonra Elmalı’ya bir tanesini gönderebiliriz” dedi.