Haberin olsunHaberin olsun
|
Anketler
|
Firma Rehberi
|
Sık kullanılanlara ekle
|
Anasayfam olsun
|
İletişim
|
Site haritası
Arama             
Elmalı'da Hava

ANKET

Günlük Gazetemiz Olan Toros Gazetesi Size Ulaşıyor Mu ?




Tüm Anketler

Tümü »

Anasayfaya Dön //

Elmalı Belediyesi, baharda bin 870 bisiklet dağıtacak

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafında Elmalı Belediyesi’ne bin 870 adet bisiklet gönderilecek. Bisikletlerin bahar ayında dağıtılacağını kaydeden Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, amaçlarının ilçeye belirli güzergahlarda bisiklet yolları yaparak bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak olduğunu kaydetti

17 Ocak 2017 08:07
Yorum Sayısı :0  

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye genelinde dağıttığı ücretsiz bisikletlerin sayısını bir yılda 7-8 kat arttırdı. 2015 yılında 45 bin bisiklet dağıtan kurum, geçtiğimiz yıl 275 bin bisiklet dağıtırken, Antalya’da dağıtılan bisiklet sayısı ise 13 bin 512.
Elmalı Belediyesi’ne bin 870 adet bisiklet verilecek. Bu sayı ile Elmalı Belediyesi, 3 bin 982 bisikleti teslim alan Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, 3 bin 140 bisikleti teslim alan Serik Belediyesi’nin ve 2 bin 90 bisikleti teslim alan Muratpaşa Belediyesi ile bu belediyeleri izleyen Büyükşehir Belediyesi’nin ardından en fazla bisikleti alan ya da alacak olan kurum.
BİSİKLET YOLLARI
YAPACAĞIZ
Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından verilecek olan bin 870 adet bisikletin bahar aylarında dağıtılacağını kaydetti. Uygun olan caddelerin bir bölümünde bisiklet yolu uygulamasının yapılacağını kaydeden Başkan Öztekin, “Amacımız çocuklarımızı ve gençlerimizi bisiklete binmeye özendirmek. Ama, bunu bisiklet yolları yaparak gerçekleştirmek istiyoruz. Bazı caddelerde pilot uygulama olarak bisiklet yolları oluşturacağız. Ve çocuklarımızı, gençleri belirli zamanlarda bu yollarda bisikletleri kullanmalarını isteyeceğiz. Halk Sağlığı Müdürlüğü bu bisikletleri çok ağır şartlarda bize teslim ediyor. Çalınmaları halinde belediyemiz sorumlu, bunun yanında bazı şartlar da sözkonusu. Birde işin sağlık yönü var ki, obezitenin arttığı günümüzde bisiklete binmekte bana göre çok önemli. Konuya birde bu açıdan bakıyorum.”

Yorum Ekle Yorum Ekle Bu haberi arkadaşına gönderBu haberi arkadaşına gönder Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır
YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...
Antalya Güncel Diğer Başlıklar
Başkan Öztekin, mahallelinin sorunlarını yerinde dinliyor
Türkmen: Elmalı ile özdeşleşen ürünlerimizin pazarı konusunda yardım bekliyoruz
Elmalı Belediyespor play-off iddiasını devam ettiriyor
Mehmet Çetin; Akçay’a itfaiyehizmet birimi kurulması şart
Elmalı Belediyesi, baharda bin 870 bisiklet dağıtacak
Türel ve Öztekin, Elmalı’ya modern hal kazandırmak için kolları sıvadılar
Başkaya, Devlet Hastanesi'nin temizlik sorununu personelle masaya yatırdı
Yeşil Cami önünde ne ararsan var !
İktidar-muhalefet, Elmalı Belediye Meclis üyelerinden Türel’e ziyaret
Başkan Öztekin ve ve eşi, 2016 yılının son ayında 24 aileye ziyarette bulundu



Son Dakika Haberlerini Sitenize Ekleyin
|
İletişim
|
Anasayfam olsun
|
Sık kullanılanlara ekle
RSS
  • ANASAYFA
  • GÜNÜN HABERLERİ
  • ARŞİV
  • FİRMA REHBERİ
  • ElmalıGüncel'e Yaz
  • YAZAR GİRİŞİ

    • Elmalı Güncel Haber Sitesi   l   Yasal Uyarı  l   E-posta   |   Künye   |   Reklam Fiyatları   |  
    Tel. Faks : 0242 244 42 13 & 0242 618 32 31 | E-Posta : iletisim@elmaliguncel.com | Genel Merkez : Tahılpazrı mah. 452 sok. No : 9 Akdeniz Güncel Gazetesi Tesisleri Muratpaşa / Antalya | Elmalı Ofis : İplikpazarı mah. Beyhamamı cad. No : 5 Elmalı / Antalya | ElmalıGuncel.Com Tüm Haklarını Saklı Tutar. SIST® TECHNOLOGY Tarafından Hazırlanmıştır. Köşe yazılarından yazarlar sorumludur.