Elmalı Belediyesi, baharda bin 870 bisiklet dağıtacak

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye genelinde dağıttığı ücretsiz bisikletlerin sayısını bir yılda 7-8 kat arttırdı. 2015 yılında 45 bin bisiklet dağıtan kurum, geçtiğimiz yıl 275 bin bisiklet dağıtırken, Antalya’da dağıtılan bisiklet sayısı ise 13 bin 512.

Elmalı Belediyesi’ne bin 870 adet bisiklet verilecek. Bu sayı ile Elmalı Belediyesi, 3 bin 982 bisikleti teslim alan Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, 3 bin 140 bisikleti teslim alan Serik Belediyesi’nin ve 2 bin 90 bisikleti teslim alan Muratpaşa Belediyesi ile bu belediyeleri izleyen Büyükşehir Belediyesi’nin ardından en fazla bisikleti alan ya da alacak olan kurum.

BİSİKLET YOLLARI

YAPACAĞIZ

Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından verilecek olan bin 870 adet bisikletin bahar aylarında dağıtılacağını kaydetti. Uygun olan caddelerin bir bölümünde bisiklet yolu uygulamasının yapılacağını kaydeden Başkan Öztekin, “Amacımız çocuklarımızı ve gençlerimizi bisiklete binmeye özendirmek. Ama, bunu bisiklet yolları yaparak gerçekleştirmek istiyoruz. Bazı caddelerde pilot uygulama olarak bisiklet yolları oluşturacağız. Ve çocuklarımızı, gençleri belirli zamanlarda bu yollarda bisikletleri kullanmalarını isteyeceğiz. Halk Sağlığı Müdürlüğü bu bisikletleri çok ağır şartlarda bize teslim ediyor. Çalınmaları halinde belediyemiz sorumlu, bunun yanında bazı şartlar da sözkonusu. Birde işin sağlık yönü var ki, obezitenin arttığı günümüzde bisiklete binmekte bana göre çok önemli. Konuya birde bu açıdan bakıyorum.”