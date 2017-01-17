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Mehmet Çetin; Akçay’a itfaiyehizmet birimi kurulması şart

Elmalı Belediye Meclisinin MHP’li üyesi Mehmet Çetin, Akçay’a süratle bir itfaiye hizmet biriminin kurulmasının şart olduğunu kaydetti. Hizmet biriminde en az 1-2 adet itfaiye aracı ile yeteri kadar personelin bulunmasının büyük önem arz ettiğini kaydeden Mehmet Çetin, “Olası bir büyük yangında Akçay ciddi bir tehlike yaşayabilir” dedi.

17 Ocak 2017 08:13
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Elmalı Belediye Meclisinin MHP’li üyesi Mehmet Çetin, Akçay’a süratle bir itfaiye hizmet biriminin kurulmasının şart olduğunu kaydetti. Hizmet biriminde en az 1-2 adet itfaiye aracı ile yeteri kadar personelin bulunmasının büyük önem arz ettiğini kaydeden Mehmet Çetin, “Olası bir büyük yangında Akçay ciddi bir tehlike yaşayabilir” dedi.
Belediye Başkanı Ümit Öztekin ve iktidar-muhalefet meclis üyeleri ile Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i ziyaretlerinde, Elmalı’nın dile getirilen sorunları arasında Akçay’a itfaiye birimi kurulması önerisini de getirdiklerini kaydeden Çetin, “Büyükşehir Belediye Başkanımız bizi dikkatle dinledi. Hatta, Elmalı’ya itfaiye aracı takviyesi yapılması konusunda ilgili daire başkanıyla da görüştü. Son derece memnun edici bir gelişme. Ancak,  Akçay’a itfaiye birimi kurulması konusunda Menderes Başkanımızın düşüncesini öğrenemedik. Ancak, Menderes başkanımızın bu konuda ilerleyen süreçte adımlar atmasını bekliyoruz” dedi.

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