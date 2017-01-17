Mehmet Çetin; Akçay’a itfaiyehizmet birimi kurulması şart

Elmalı Belediye Meclisinin MHP’li üyesi Mehmet Çetin, Akçay’a süratle bir itfaiye hizmet biriminin kurulmasının şart olduğunu kaydetti. Hizmet biriminde en az 1-2 adet itfaiye aracı ile yeteri kadar personelin bulunmasının büyük önem arz ettiğini kaydeden Mehmet Çetin, “Olası bir büyük yangında Akçay ciddi bir tehlike yaşayabilir” dedi.