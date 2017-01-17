Elmalı Belediyespor play-off iddiasını devam ettiriyor

Elmalı Belediyespor süper amatör ligde mücadele etmek için play off şansını devam ettiriyor. 1 nci Amatör 1 nci grupta 19 puanla 8 takım arasında üçüncü sırada bulunan Elmalı Belediyespor Teknik Sorumlusu Lütfi Erturel, devre arasını iyi değerlendirdiklerini kaydetti. Yeşilköy ve Kaş’ın maça gelmediğini ve hükmen yenik sayıldıklarını kaydeden Erturel, pazar günü grubun lideri Halspor ile Elmalı’da karşılacaklarını belirtti. Maç saatinin muhtemelen 14.00 olacağını ve bunu sosyal medyadan duyuracaklaırını kaydeden Elmalı belediyespor Teknik Sorumlusu Lütfi Erturel, Elmalılı futbolseverleri takımlarını sahip çıkmaya ve maça davet etti.

Grup birincilerinin direk Süper Amatör Lige katulacaklarını, grup 2 nci ve 3 ncülerinin ise play-off ta mücadele ederek buradan da bir takımın önümüzdeki sezon Süper Amatör Ligde mücadele etme hakkını kazanacağını kaydeden Erturel, transfer çalışmaları konusunda ise şu açıklamayı yaptı:

Takımımız takviye edeceğiz. Stoper, kaleci, orta saha ve forvet olmak üzere 4 mevkiye de takviye yapacağız. Görüştüğümüz ve anlaştığımız arkadaşlarımız var. Süper Amatör lig bu hafta sona eriyor. Oyuncularımızı bu ligde ücadele eden takımlardan alacağız. Amacımız, Elmalı’yı Süper Amatör Lig’de temsil etmek