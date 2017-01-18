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Türkmen: Elmalı ile özdeşleşen ürünlerimizin pazarı konusunda yardım bekliyoruz

Elmalı’ya “Baş Şifacı” adıyla yeni bir işletme kazandıran ve doğal ürünleri kazandıran Uğur Türkmen, Elmalı’nın en önemlisi eksikliğinden birinin Elmalı ile özdeşleşen, Elmalı’yı hatırlatan ürünlerin yeteri düzeyde olmaması ve satılmaması olduğunu kaydederek, imkanları ölçüsünde bu eksikliği giderecek çalışmalar yaptığını kaydetti.

18 Ocak 2017 08:31
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Elmalı’ya “Baş Şifacı” adıyla yeni bir işletme kazandıran ve doğal ürünleri kazandıran Uğur Türkmen, Elmalı’nın en önemlisi eksikliğinden birinin Elmalı ile özdeşleşen, Elmalı’yı hatırlatan ürünlerin yeteri düzeyde olmaması ve satılmaması olduğunu kaydederek, imkanları ölçüsünde bu eksikliği giderecek çalışmalar yaptığını kaydetti. Tezgahlarında bulunan değişik ve doğal onlarca sabun çeşidine elma sabununu da eklediklerini kaydeden Türkmen, elma lokumu, elmalı leblebi şekeri ve elmalı yaz helvası ürünlerinin de ilk denemelerini başarı ile gerçekleştirdiklerini kaydetti. Elmanın, Elmalı’nın en önemli meyvası olduğunu hatırlatan Uğur Türkmen, “Elmanın lokumunu da yaptık, leblebi şekerini, helvasını da. Güzel bir tadı yakaladık. Yaz ayında da seri üretime başlayacağız” dedi.
Pazar konusunda Elmalı Belediyesi’nin ya da Elmalı Kaymakamlığı’nın kendilerine yardımcı olmasını ve yol göstermesini isteyen Uğur Türkmen, Belediye Başkanı Ümit Öztekin’in yöresel ürünler konusundaki hassasiyetini ve çalışmalarını yakından takip ettiğini de sözlerine ekleyerek, pazarlama konusundaki çalışmalara kendi kendi ürünlerinin de dahil edilmesini istedi.

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