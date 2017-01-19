Haberin olsunHaberin olsun
|
Anketler
|
Firma Rehberi
|
Sık kullanılanlara ekle
|
Anasayfam olsun
|
İletişim
|
Site haritası
Arama             
Elmalı'da Hava

ANKET

Günlük Gazetemiz Olan Toros Gazetesi Size Ulaşıyor Mu ?




Tüm Anketler

Tümü »

Anasayfaya Dön //

Başkan Öztekin, mahallelinin sorunlarını yerinde dinliyor

Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, mahalle ziyaretlerine devam ediyor ve mahallelinin şikayetlerini yerinde dinliyor. Öztekin’e mahallelerine gelerek kendileri ile görüşmesinden dolayı teşekkür eden vatandaşlar, “Sorunlarımızı makama giderek aktarmıyoruz. Zamandan kazanıyoruz. Başkanımız geliyor ve bizlerle görüşüyor. Bu sırada varsa sorunlarımızı aktarıyoruz. Hemen ilgili birim müdürüne ulaşarak çözümlemeye çalışıyor. Eğer çözüm mümkün değilse açık ve net bir şekilde ifade ediyor” dediler.

19 Ocak 2017 07:39
Yorum Sayısı :0  

Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, mahalle ziyaretlerine devam ediyor ve mahallelinin şikayetlerini yerinde dinliyor. Öztekin’e mahallelerine gelerek kendileri ile görüşmesinden dolayı teşekkür eden vatandaşlar, “Sorunlarımızı makama giderek aktarmıyoruz. Zamandan kazanıyoruz. Başkanımız geliyor ve bizlerle görüşüyor. Bu sırada varsa sorunlarımızı aktarıyoruz. Hemen ilgili birim müdürüne ulaşarak çözümlemeye çalışıyor. Eğer çözüm mümkün değilse açık ve net bir şekilde ifade ediyor” dediler.


Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Başkaya’nın da katıldığı ziyaretleri değerlendiren Başkan Ümit Öztekin, mahalle ziyaretlerine büyük önem verdiğini kaydetti. Bu ziyaretlerde mahalle halkıyla biraraya gelme imkanı bulduğunu ve birçok tanıdığını da görme imkanına kavuştuğunu belirten Başkan Öztekin, “Vatandaşın ayağına gidiyoruz. Onlarla sohbet ediyoruz. Sorunları varsa onları dinliyoruz. Bu tür ziyaretlerde bana iletilen sorunların hemen çözümlenebilecek olanları, ilgili birim müdürü arkadaşımıza talimat vererek sonuçlandırıyoruz. Çözümlenmesi zamana bağlı olanlara ise takip etme sözü veriyorum. Elbette bana iletilen her sorunun çözümlenmesi de mümkün olmuyor. Bunu da açık açık söylüyorum ve vatandaşın bir beklenti içinde olmasının önüne geçiyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mahalle ziyaretlerimiz, mahalle sakinleri ile buluşmalarımız devam edecek. Mahalle ziyaretlerimizin mahalleli tarafından  memnuniyetlikle karşılandığını görmek, bizim ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyoruz” Dedi. 

Yorum Ekle Yorum Ekle Bu haberi arkadaşına gönderBu haberi arkadaşına gönder Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır
YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...
Antalya Güncel Diğer Başlıklar
Başkan Öztekin, mahallelinin sorunlarını yerinde dinliyor
Türkmen: Elmalı ile özdeşleşen ürünlerimizin pazarı konusunda yardım bekliyoruz
Elmalı Belediyespor play-off iddiasını devam ettiriyor
Mehmet Çetin; Akçay’a itfaiyehizmet birimi kurulması şart
Elmalı Belediyesi, baharda bin 870 bisiklet dağıtacak
Türel ve Öztekin, Elmalı’ya modern hal kazandırmak için kolları sıvadılar
Başkaya, Devlet Hastanesi'nin temizlik sorununu personelle masaya yatırdı
Yeşil Cami önünde ne ararsan var !
İktidar-muhalefet, Elmalı Belediye Meclis üyelerinden Türel’e ziyaret
Başkan Öztekin ve ve eşi, 2016 yılının son ayında 24 aileye ziyarette bulundu



Son Dakika Haberlerini Sitenize Ekleyin
|
İletişim
|
Anasayfam olsun
|
Sık kullanılanlara ekle
RSS
  • ANASAYFA
  • GÜNÜN HABERLERİ
  • ARŞİV
  • FİRMA REHBERİ
  • ElmalıGüncel'e Yaz
  • YAZAR GİRİŞİ

    • Elmalı Güncel Haber Sitesi   l   Yasal Uyarı  l   E-posta   |   Künye   |   Reklam Fiyatları   |  
    Tel. Faks : 0242 244 42 13 & 0242 618 32 31 | E-Posta : iletisim@elmaliguncel.com | Genel Merkez : Tahılpazrı mah. 452 sok. No : 9 Akdeniz Güncel Gazetesi Tesisleri Muratpaşa / Antalya | Elmalı Ofis : İplikpazarı mah. Beyhamamı cad. No : 5 Elmalı / Antalya | ElmalıGuncel.Com Tüm Haklarını Saklı Tutar. SIST® TECHNOLOGY Tarafından Hazırlanmıştır. Köşe yazılarından yazarlar sorumludur.