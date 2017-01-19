Başkan Öztekin, mahallelinin sorunlarını yerinde dinliyor

Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, mahalle ziyaretlerine devam ediyor ve mahallelinin şikayetlerini yerinde dinliyor. Öztekin’e mahallelerine gelerek kendileri ile görüşmesinden dolayı teşekkür eden vatandaşlar, “Sorunlarımızı makama giderek aktarmıyoruz. Zamandan kazanıyoruz. Başkanımız geliyor ve bizlerle görüşüyor. Bu sırada varsa sorunlarımızı aktarıyoruz. Hemen ilgili birim müdürüne ulaşarak çözümlemeye çalışıyor. Eğer çözüm mümkün değilse açık ve net bir şekilde ifade ediyor” dediler.

Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, mahalle ziyaretlerine devam ediyor ve mahallelinin şikayetlerini yerinde dinliyor. Öztekin’e mahallelerine gelerek kendileri ile görüşmesinden dolayı teşekkür eden vatandaşlar, “Sorunlarımızı makama giderek aktarmıyoruz. Zamandan kazanıyoruz. Başkanımız geliyor ve bizlerle görüşüyor. Bu sırada varsa sorunlarımızı aktarıyoruz. Hemen ilgili birim müdürüne ulaşarak çözümlemeye çalışıyor. Eğer çözüm mümkün değilse açık ve net bir şekilde ifade ediyor” dediler.