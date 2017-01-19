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Başkan Öztekin, mahallelinin sorunlarını yerinde dinliyor
Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, mahalle ziyaretlerine devam ediyor ve mahallelinin şikayetlerini yerinde dinliyor. Öztekin’e mahallelerine gelerek kendileri ile görüşmesinden dolayı teşekkür eden vatandaşlar, “Sorunlarımızı makama giderek aktarmıyoruz. Zamandan kazanıyoruz. Başkanımız geliyor ve bizlerle görüşüyor. Bu sırada varsa sorunlarımızı aktarıyoruz. Hemen ilgili birim müdürüne ulaşarak çözümlemeye çalışıyor. Eğer çözüm mümkün değilse açık ve net bir şekilde ifade ediyor” dediler.
Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Başkaya’nın da katıldığı ziyaretleri değerlendiren Başkan Ümit Öztekin, mahalle ziyaretlerine büyük önem verdiğini kaydetti. Bu ziyaretlerde mahalle halkıyla biraraya gelme imkanı bulduğunu ve birçok tanıdığını da görme imkanına kavuştuğunu belirten Başkan Öztekin, “Vatandaşın ayağına gidiyoruz. Onlarla sohbet ediyoruz. Sorunları varsa onları dinliyoruz. Bu tür ziyaretlerde bana iletilen sorunların hemen çözümlenebilecek olanları, ilgili birim müdürü arkadaşımıza talimat vererek sonuçlandırıyoruz. Çözümlenmesi zamana bağlı olanlara ise takip etme sözü veriyorum. Elbette bana iletilen her sorunun çözümlenmesi de mümkün olmuyor. Bunu da açık açık söylüyorum ve vatandaşın bir beklenti içinde olmasının önüne geçiyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mahalle ziyaretlerimiz, mahalle sakinleri ile buluşmalarımız devam edecek. Mahalle ziyaretlerimizin mahalleli tarafından memnuniyetlikle karşılandığını görmek, bizim ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyoruz” Dedi.
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