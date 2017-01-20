Elmalı’da 2016 yılında 245 çift dünya evin girdi

Elmalı’da 2016 yılı içinde 245 nikah işlemi gerçekleştirildi. 245 nikahtan 35’ini Belediye Başkanı Ümit Öztekin kıydı. Başkan Öztekin, nikah cüzdanlarını hanımlara verirken, öğüt vermeyi de ihmal etmiyor. Genç çiftlerin mutlu ve huzurlu bir evlilik süreci yaşamalarını dileyen Başkan Öztekin, “Birbirlerinize karşı anlayışlı olun, birbirinizin ailelerine karşı da hürmetkar davranın. Biriniz kızdığı zaman diğeriniz sussun. Ve tartışırken bile birbiri-nize karşı saygılı olmaya özen gösterin. Yaratan, sağlıklı, imanlı ve vatanını-milletini seven çocuklar nasip etsin. İyi ve kötü günde birbirinizin yanında olun, mutlu olun” dedi.