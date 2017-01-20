Liseler arası masa tenisi il şampiyonlarına Kaymakam Saltaş’tan “çeyrek altın”

Elmalı Kaymakamı Gürbüz Saltaş, Antalya’da 50 okulun katıldığı Liselerarası Masa Tenisi müsabakalarında birinci olan İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi masa tenisi sporcularını kabul etti. İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Celil Çoban ile İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi Müdürü Ali Uyar’ın da yer aldığı ziyarette Kaymakam Saltaş tarafından Turan Depe, Musa Yılmaz, Turan Bayram ve Atakan Yazıcı’yı çeyrek altınla ödüllendirdi. Antalya’da elde ettikleri birincilikten dolayı İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi sporcularını kutlayan Kaymakam Saltaş, liseli sporculara Niğde’de yapılacak grup müsabakalarında başarılar diledi.