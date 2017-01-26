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Elmalı Müftülüğü kayıt yenilemeyen hacı adaylarına telefonla ulaşıyor

Daha önceden hac görevini yapmak için kayıt yaptıran hacı adaylarının 31 Ocak tarihine kadar mutlaka kimlikleri ile başvurarak önceki kayıtlarını yenilemeleri gerekiyor.

26 Ocak 2017 13:44
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Daha önceden hac görevini yapmak için kayıt yaptıran hacı adaylarının 31 Ocak tarihine kadar mutlaka kimlikleri ile başvurarak önceki kayıtlarını yenilemeleri gerekiyor. Daha önceden kayıt başvuruları olan ancak yenilemeyen Elmalılı hacı adaylarına tek tek telefonla ulaşan Müftülük görevlileri, hacı adaylarına kayıt yenilemeleri gerektiğini hatırlatıyor ve  bu ay sonuna kadar mutlaka kayıt yenilemelerini yaptırmalarını istiyor. 

1200 cicarında hacı adayının kayıtlarını yenilediğini ancak 150 civarındaki hacı adayının yenileme işlemini yapmadığını kaydeden Elmalı Müftülüğü yetkilileri, bu hacı adaylarına tek tek telefonla ulaşılmaya çalışıldığını kaydettiler.

 Kayıt yenileme işlemini yaptırmayan hacı adaylarının daha önce yaptırdıkları kayıtlarının geçersiz sayılacağı için, kayıt yaptırmamış sayılacağını kaydeden yetkililer, hacı adaylarını uyardılar.                





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