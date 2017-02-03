Ak Parti Elmalı’da referandum için startı verdi

Ak Parti Elmalı İlçe Teşkilatı, 9 Nisan Pazar günü yapılacak anayasa değişikliği ile ilgili referandum için çalışmalara gerçekleştirilen İlçe Danışma toplantısı ile start verdi. Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Belediye Başkanı Ümit Öztekin, eski ve yeni ilçe başkanı ve yöneticilerinin katıldığı toplantının açış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Mustafa Başkaya, "Evet'lerin %70'lere çıkmasını için daha çok çalışmamız gerekiyor” dedi. Belediye Başkanı Ümit Öztekin ise, anayasa değişikliği ile nelerin yapılmak istendiği konusunda açıklamalarda bulundu. Başkan Öztekin, “ "Elmalı'da çok güçlü bir şekilde, oluşturmuş olduğumuz Seçim Koordinasyon Merkezi'miz ile başkanımız ve ekibinin bize vereceği programlar ile birlikte yoğun bir çalışma temposuna çok yakında başlaya-cağız. Bütün köylerimiz ile mahalle toplan-tıları gerçekleştireceğiz. Bu referandum açık bir farkla kabul görecektir. İnanıyorum ki Elmalı'da %55'e yakın bir oyla bu referan-dumu geçirebiliriz. Bu sistem değişikliği, bizi değil çocuklarımızı hatta torunlarımızı etkileyecek bir değişiklik. Her eve, herkese gideceğiz. Kafası karışık olanları ikna edemiyorsanız bizi çağırın, biz geleceğiz. 'Başkanım filan yerde bir adam var ikna edemiyorum.' Çağırın getirin bir çay içelim, sohbet edelim. Referandum yaklaştığında bir seçim bürosu kuracağız, sizler de kafası karışık vatandaşlarımızı getireceksiniz, ikna edeceğiz” dedi.