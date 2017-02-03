Haberin olsunHaberin olsun
|
Anketler
|
Firma Rehberi
|
Sık kullanılanlara ekle
|
Anasayfam olsun
|
İletişim
|
Site haritası
Arama             
Elmalı'da Hava

ANKET

Günlük Gazetemiz Olan Toros Gazetesi Size Ulaşıyor Mu ?




Tüm Anketler

Tümü »

Anasayfaya Dön //

Ak Parti Elmalı’da referandum için startı verdi

Ak Parti Elmalı İlçe Teşkilatı, 9 Nisan Pazar günü yapılacak anayasa değişikliği ile ilgili referandum için çalışmalara gerçekleştirilen İlçe Danışma toplantısı ile start verdi.

03 Subat 2017 20:27
Yorum Sayısı :0  

Ak Parti Elmalı İlçe Teşkilatı, 9 Nisan Pazar günü yapılacak anayasa değişikliği ile ilgili referandum için çalışmalara gerçekleştirilen İlçe Danışma toplantısı ile start verdi. Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Belediye Başkanı Ümit Öztekin, eski ve yeni ilçe başkanı ve yöneticilerinin katıldığı toplantının açış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Mustafa Başkaya,  "Evet'lerin %70'lere çıkmasını için daha çok çalışmamız gerekiyor” dedi.  Belediye Başkanı Ümit Öztekin ise, anayasa değişikliği ile nelerin yapılmak istendiği konusunda açıklamalarda bulundu. Başkan Öztekin, “  "Elmalı'da çok güçlü bir şekilde, oluşturmuş olduğumuz Seçim Koordinasyon Merkezi'miz ile başkanımız ve ekibinin bize vereceği programlar ile birlikte yoğun bir çalışma temposuna çok yakında başlaya-cağız. Bütün köylerimiz ile mahalle toplan-tıları gerçekleştireceğiz. Bu referandum açık bir farkla kabul görecektir. İnanıyorum ki Elmalı'da %55'e yakın bir oyla bu referan-dumu geçirebiliriz.  Bu sistem değişikliği, bizi değil çocuklarımızı hatta torunlarımızı etkileyecek bir değişiklik. Her eve, herkese gideceğiz. Kafası karışık olanları ikna edemiyorsanız bizi çağırın, biz geleceğiz. 'Başkanım filan yerde bir adam var ikna edemiyorum.' Çağırın getirin bir çay içelim, sohbet edelim. Referandum yaklaştığında bir seçim bürosu kuracağız, sizler de kafası karışık vatandaşlarımızı getireceksiniz, ikna edeceğiz” dedi.

Yorum Ekle Yorum Ekle Bu haberi arkadaşına gönderBu haberi arkadaşına gönder Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır
YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...
Antalya Güncel Diğer Başlıklar
Elmalı Devlet Hastanesi'nden 65 Hastaya Evde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hizmeti veriliyor
Ak Parti Elmalı’da referandum için startı verdi
Elmalı Müftülüğü kayıt yenilemeyen hacı adaylarına telefonla ulaşıyor
Liseler arası masa tenisi il şampiyonlarına Kaymakam Saltaş’tan “çeyrek altın”
Elmalı’da 2016 yılında 245 çift dünya evin girdi
Başkan Öztekin, mahallelinin sorunlarını yerinde dinliyor
Türkmen: Elmalı ile özdeşleşen ürünlerimizin pazarı konusunda yardım bekliyoruz
Elmalı Belediyespor play-off iddiasını devam ettiriyor
Mehmet Çetin; Akçay’a itfaiyehizmet birimi kurulması şart
Elmalı Belediyesi, baharda bin 870 bisiklet dağıtacak



Son Dakika Haberlerini Sitenize Ekleyin
|
İletişim
|
Anasayfam olsun
|
Sık kullanılanlara ekle
RSS
  • ANASAYFA
  • GÜNÜN HABERLERİ
  • ARŞİV
  • FİRMA REHBERİ
  • ElmalıGüncel'e Yaz
  • YAZAR GİRİŞİ

    • Elmalı Güncel Haber Sitesi   l   Yasal Uyarı  l   E-posta   |   Künye   |   Reklam Fiyatları   |  
    Tel. Faks : 0242 244 42 13 & 0242 618 32 31 | E-Posta : iletisim@elmaliguncel.com | Genel Merkez : Tahılpazrı mah. 452 sok. No : 9 Akdeniz Güncel Gazetesi Tesisleri Muratpaşa / Antalya | Elmalı Ofis : İplikpazarı mah. Beyhamamı cad. No : 5 Elmalı / Antalya | ElmalıGuncel.Com Tüm Haklarını Saklı Tutar. SIST® TECHNOLOGY Tarafından Hazırlanmıştır. Köşe yazılarından yazarlar sorumludur.