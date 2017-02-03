Elmalı Devlet Hastanesi'nden 65 Hastaya Evde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hizmeti veriliyor

Antalya KHB Genel Sekreterliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “2016 yılı Ağustos ayında başlayan Evde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti ile Elmalı’da 65 hastaya ulaşıldığı ve yatağa bağımlı halde olan hastaneye gelemeyecek durumda olan hastaların kendi evlerinde, yaşam alanlarında Elmalı Devlet Hastanesi sağlık çalışanları tarafından hizmet verilmeye başlandığı kaydedildi.