Elmalı Devlet Hastanesi'nden 65 Hastaya Evde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hizmeti veriliyor
Antalya KHB Genel Sekreterliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “2016 yılı Ağustos ayında başlayan Evde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti ile Elmalı’da 65 hastaya ulaşıldığı ve yatağa bağımlı halde olan hastaneye gelemeyecek durumda olan hastaların kendi evlerinde, yaşam alanlarında Elmalı Devlet Hastanesi sağlık çalışanları tarafından hizmet verilmeye başlandığı kaydedildi.
03 Subat 2017 20:34
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Antalya KHB Genel Sekreterliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “2016 yılı Ağustos ayında başlayan Evde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti ile Elmalı’da 65 hastaya ulaşıldığı ve yatağa bağımlı halde olan hastaneye gelemeyecek durumda olan hastaların kendi evlerinde, yaşam alanlarında Elmalı Devlet Hastanesi sağlık çalışanları tarafından hizmet verilmeye başlandığı kaydedildi. Hizmet hakkında açıklamada bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı (FTR) Muharrem Mert ; “hastanemizin Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından evlerinde ziyaret edilen ve yerinde değerlendirilen hastalarımızdan fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetine ihtiyacı olan hastalarımız saptanarak fizik tedavi birimimize bildirilmektedir. Akabinde Fizik Tedavi Uzmanı ekip ile birlikte tespit edilen hastayı evinde ziyaret etmekte ve hastaneye gelemeyecek durumda olan hastamıza evde fizik tedavi uygulamasının planlanmasını yapmaktadır. Böylelikle alanında uzman fizyoterapistlerce hastalarımız evlerinde fizik tedavi hizmeti almaya başlamaktadır” dedi. FTR Uzmanı Muharrem Mert, Evde Fizik Tedavi ve Reha-bilitasyon Hizmeti tarafından kapsama alınan tanıların se-rebral palsi, hemipleji (kısmi felç), parapleji (bacaklarda felç), tetrapleji (kollar ve bacaklarda felç), parkinson, multiple skleroz (ms), herediter ataksi,motor nöron hastalığı, distoni, anoksik beyin hasarı, meningom-yelosel olduğunu belirtti.
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