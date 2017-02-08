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Sanayi sitesi girişimi hurda deposu mu ?

Elmalı Sanayi Sitesi’nin iki girişinden biri olan, kapan nedeniyle sanayi girişi kullanılamayan ancak sanayiden çıkan ve ilçe merkezine gitmek isteyen araç sürücüleri tarafından kullanılan çıkışın önündeki boş alanın hurda mezarlığa dönmesi eleştiriliyor.

08 Subat 2017 13:19
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Elmalı Sanayi Sitesi’nin iki girişinden biri olan, kapan nedeniyle sanayi girişi kullanılamayan ancak sanayiden çıkan ve ilçe merkezine gitmek isteyen araç sürücüleri tarafından kullanılan çıkışın önündeki boş alanın hurda mezarlığa dönmesi eleştiriliyor. 
Buradaki hurdaların kaldırılmasını ve belediye tarafından çevre düzenlemesi yapılıp yeşillendirilmesini isteyen bazı sanayi sitesi esnafı, “Elma alım mevsiminde sanayinin  giriş/çıkışı, ana arteri ve bloklar arasında sokaklar ağaç dibine düşmüş meyvaları Meykon’a satmak isteyen kamyonlarla, traktörlerle işgal edilir. Günlerce burada kalan elma yüklü kamyon ya da traktörlerden çürüyen elmaların suyu akar, yerde simsiyah bir tabaka oluşturur” hatırlatmasında bulundular.
Sanayi Çarşısı içerisi ya da çevresinde isteyenin istediği şekilde kullanım durumunun oluştuğunu ve bu konuda Sanayi Sitesi Kooperatifinin müdahalesinin de yetersiz kaldığını kaydeden bazı esnaflar, “Şu anda sanayinin çıkışlarından birindeki boş alan hurda deposu olarak kullanılıyor. Naylonlardan, bidonlara, araba hurdalarına kadar herşey var. Buraya kooperatifin müdahale etmesi mümkün olmayabilir. Ama belediye başkanı ile görüşüp, bu alanda çevre düzenlemesi ve yeşillendirme çalışması yapılması sağlanabilir” dediler. 

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