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Kapalı Pazar’a neşter !

Elmalı’nın en önemli ticaret merkezlerinden olan Kapalı Pazar Yeri, komple elden geçirilecek. Belediye Başkanı Ümit Öztekin, “Pazar yerinin dışından çalışmalara başladık. Buradaki çalışmaların ardından pazar yerinin içine gireceğiz. Yaklaşık 1 milyon liralık bir çalışma ile kapalı pazarı görsel açıdan son derece güzel, Elmalı’ya yakışır hale getireceğiz” dedi.

09 Subat 2017 23:06
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Kapalı Çarşı ya da bedestenlerine bir örnek teşkil eden Elmalı Kapalı Pazar Yeri’ne yıllar sonra nihayet neşter vuruldu. Bugüne kadar adeta kaderine terk edilen kapalı pazar yerinin modernleşmesi, görsel açıdan daha güzel görünmesi ve Elmalı’ya yakışır hale gelmesi için yaklaşık 1 milyon lira harcanacak.
Konu ile ilgili olarak Toros Gazetesi aracılığıyla Elmalılılara bilgi aktaran Başkan Ümit Öztekin, kapalı pazar yerinin modernleşmesi ve görsel açıdan güzel görünmesi için gerçekleştirilecek çalışmaların pazar yerinin dışından başladığını söyledi. Pencerelerin tek tip hale getirileceği çalışmalarda elektrik ve telefon kablolarının kanallar içine alınacağını, estetik bir görüntünün verileceğini belirten Öztekin, buradaki çalışmaların ardından kapalı pazar yerinin çatısından tabanına kadar elden geçirileceğini belirtti.
Çatının binanın üzerine oturduğunu, çatı ile ilgili çalışmalarda yarım metre çatının yukarıya kaldırılarak daha rahat ve ferah bir ortamın oluşturulmasının yanısıra, yapılacak oluk sistemiyle üst katta bulunan dükkanların da yağmur tehditi altından kurtulacağını kaydeden Başkan Öztekin, yine çalışmalar kapsamında kapalı pazar yerinde bulunan ancak çatı olmadığı için yağmurun, özellikle de çok soğuk ve karlı havalarda oluşan buzlanma nedeniyle inip-çıkanların kayma- düşme tehditi altında oldukları merdivenlerin üzerinin de kapatılacağını belirterek, “Kapalı Pazar yerindeki çalışmalarımız, pazar yerinin tabanına bazalt kaplanarak sona erecek” dedi

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