Elmalılı masa tenisçileri, Türkiye’nin en iyi 24 takımı arasına girmeye adaylar

Antalya'da yapılan liseler arası masa tenisi müsabakalarında il 1 cisi olan İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi öğrencileri, grup birinciliği şampiyonasına katılmak üzere Elmalı’dan Niğde’ye hareket ettiler. Geçtiğimiz günlerde Kaymakam Gürbüz Saltaş’ı makamında ziyaret eden ve Niğde’deki şampiyonadan iyi sonuçla dönme sözü veren İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi’nin şampiyon masa tenisi sporcuları Turan DEPE, Musa YILMAZ, Turan BAYRAM ve Atakan YAZICI, cumartesi günü başlayacak olan şampiyonaya iyi hazırlandıklarını kaydettiler. Amaçlarının ilk üç dereceye girerek Türkiye’nin en iyi 24 lisesi arasında yer almak olduğunu kaydeden Turan DEPE, Musa YILMAZ, Turan BAYRAM ve Atakan YAZICI, ilk 16’yı da zorlayabileceklerini kaydettiler. Türkiye Şampiyonası’nda da Elmalı’yı temsil etmeyi arzuladıklarını kaydeden şampiyon masa tenisçisi sporcuların Niğde’deki rakiplerini şu okulları takımları oluşturuyor:

“Özel Ersan Altıok Temel Lisesi- Adana, Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi- Aksaray, Özel Erdem Anadolu Lisesi- Şahinbey/Gaziantep, Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi- Hatay, Kartal Anadolu Lisesi- İstanbul, Özel İzmir Amerikan Koleji- İzmir, Yeşilhisar Anadolu Lisesi- Kayseri, Ahi Evran Anadolu Lisesi- Kırşehir, Akçadağ Fatih Fen Lisesi - Malatya, Nevşehir İmam Hatip Anadolu Lisesi, Hasan Aybaba Anadolu Lisesi - Osmaniye