Başkan Öztekin; 3 resmi kurumun birarada hizmet vereceği proje alanında incelemelerde bulundu

Başkan Ümit Öztekin; Vergi Dairesi, Tapu Müdürlüğü ile Trafik Şube Müdürlüğü’nün hizmet vereceği eski trafiğin bulunduğu alana yapılacak 3 katlı Resmi Kurumlar Hizmet Binası’nın projesini çizen mimarlarla proje alanında son detayları görüştü. Belediyenin 5 parseli satın aldığı yere yine belediye imkanlarıyla yapılacak Resmi Kurum Alanı’na, şu anda Cumhuriyet Meydanı altında hizmet veren sağlık kurumunun da gelmesi için projede yaklaşık 250 metrekarelik bir yerin ayrılması da gündemde.