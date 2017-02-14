Başkan Öztekin; 3 resmi kurumun birarada hizmet vereceği proje alanında incelemelerde bulundu
Başkan Ümit Öztekin; Vergi Dairesi, Tapu Müdürlüğü ile Trafik Şube Müdürlüğü’nün hizmet vereceği eski trafiğin bulunduğu alana yapılacak 3 katlı Resmi Kurumlar Hizmet Binası’nın projesini çizen mimarlarla proje alanında son detayları görüştü. Belediyenin 5 parseli satın aldığı yere yine belediye imkanlarıyla yapılacak Resmi Kurum Alanı’na, şu anda Cumhuriyet Meydanı altında hizmet veren sağlık kurumunun da gelmesi için projede yaklaşık 250 metrekarelik bir yerin ayrılması da gündemde.
14 Subat 2017 08:55
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Eski Trafik Müdürlüğü’nün bulunduğu alana ilave olarak bazı vatandaşlara ait komşu 5 parseli belediye adına satın alan Başkan Ümit Öztekin, sözkonusu alanda yine belediye imkanları ile Vergi Dairesi, Trafik Müdürlüğü ile Tapu Müdürlüğü’nün hizmet vereceği Resmi Kurumlar Hizmet Binası inşaatınının başlaması için sayılı günlerin kaldığını kaydetti.Sözkonusu resmi kurumlara Cumhuriyet Meydanı’nın altında bulunan aile sağlığı merkezinin de getirilmesi de planlanıyor.
Aile Sağlık Merkezi’nin de getirilmesi konusunda projeyi hazırlayan mimarlarla proje alanında görüştüklerini kaydeden Başkan Ümit Öztekin, toplam 720 metrekare alanda inşaatın 350-400 metrekarelik bir tabana oturacağını belirtti. 2 katlı olacak Resmi Kurumlar Hizmet Binası’nda, kottan dolayı bir fazla katın kazanılacağını kaydeden Belediye Başkanı Ümit Öztekin, “Proje hazır gibi. Nasipse Mart ayında kazmayı vururuz. İhale yoluyla Resmi Kurumlar Hizmet Binası’nı yapabileceğimiz gibi, kendi personelimizle de karkası bitirebiliriz” dedi.
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