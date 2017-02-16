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Geçmiş zaman olur ki !

Yer; Elmalı Yılmazlı Mahallesi. Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi sona ermiş, katılımcılara çam sakızı çoban armağanı hediyeler veriliyor.

16 Subat 2017 12:10
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Yer; Elmalı Yılmazlı Mahallesi. Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi sona ermiş, katılımcılara çam sakızı çoban armağanı hediyeler veriliyor. Kaymakam; bir trafik kazasında hayatını kaybeden rahmetli Mehmet Murat Çekmen. Mehmet Ordu, o yıllarda Ziraat Odası Başkanı. Hemen yanında yine o dönemde Elmalı Jandarma Komutanı olan, şu anda Manavgat’ta görev yapan Yüzbaşı Kürşat Şenol,... Rahmetli kaymakamın yanında İlçe Emniyet Müdürü Hasan Mutlu, onun yanında Elmalı eski İlçe Eğitim Müdürü Recep Akalın ve en sonda emekli olan ama Elmalı’dan bağını koparmayan o dönemin Tarım İlçe Müdürü Muzaffer Ekin.





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