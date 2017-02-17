Aferim çocuklar

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Elmalı’nın gururu İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi Masa Tenisi Takımı, Niğde’de yapılan grup birinciliği şampiyonasında 5 ncilik elde ettiler.

17 Subat 2017 09:17
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Elmalı’nın gururu İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi Masa Tenisi Takımı, Niğde’de yapılan grup birinciliği şampiyonasında  5 ncilik elde ettiler. 

Özel Ersan Altıok Temel Lisesi- Adana, Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi- Aksaray, Özel Erdem Anadolu Lisesi- Şahinbey/Gaziantep, Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi- Hatay, Kartal Anadolu Lisesi- İstanbul, Özel İzmir Amerikan Koleji- İzmir, Yeşilhisar Anadolu Lisesi- Kayseri, Ahi Evran Anadolu Lisesi- Kırşehir, Akçadağ Fatih Fen Lisesi - Malatya, Nevşehir İmam Hatip Anadolu Lisesi, Hasan Aybaba Anadolu Lisesi - Osmaniye takımlarının katıldığı şampiyonada, Antalya’yı başarı ile  temsil eden İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi Masa Tenisi Takımı, sadece Gaziantep ve İstanbul şampiyonlarına karşı 3-1 mağlup oldular. İlk olarak Nevşehir şampiyonu ile karşılaşan  İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi Masa Tenisi Takımı bu maçı 3-0 kazandı.  Daha sonra Kayseri İl  Birincisi ile mücadele eden Elmalı’nın başarılı masa tenisçileri bu karşıklalmayı da 3-0 önde bitirdi.  3 nci maçlarında İstanbul Kartal Lisesi’ne 3-1 mağluğp olan masa tenisçilerimiz, 4 ncü maçta Malatya karşısında 3-2 galibiyet elde etti.  5 nci karşılaşmasında Gaziantep il birincisi ile karşılaşan  İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi Masa Tenisi Takımı bu maçı 3-1 mağlup bitirdi.  Grup beşinciliği için Aksaray birincisi olan okul takımıyla karşılaşan masa tenisçilerimiz, rakiplerini 3-0 gibi net bir skorla yenerek grup beşincisi olarak Elmalı’ya geri döndüler.
Ali Rıza Şaşıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Antalya şampiyonu  İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi Masa Tenisi Takımı , antrenörleri olmadan, taktik ve teknik almadan  stratejisiz  bu kadar yol almaları gururlandırmıştır. Seneye Elmalı’mıza daha iyi başarı getireceğiz” dedi.

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