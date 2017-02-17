Elmalı’dan günde 10-15 tır elma yükleniyor

Uzunca bir süredir tonlarca elma Elmalı’daki çeşitli soğukhava depolarında müşteri beklerken, son haftalarda elma sevkiyatında ciddi bir artış gözleniyor. Elmalı Ziraat Odası Başkanı Salih Kurubaş, elma genelinde bulunan soğukhava depolarından günde 10-15 tır elma yüklendiğini kaydetti. Kurubaş “Şu anda soğukhava depolarında bulunan elmanın yüzde 80’ii satıldı ve tırlarla sevk edildi. 1 ile 1 lira 30 kuruş arasında elmalar müşteri buluyor” dedi.

Elmalı Ziraat Odası Başkanı Kurubaş, Elmalı’dan tırlara yüklenen elmaların Kuzey Irak, Ürdün, Mısır, Suriye gibi ülkelere gönderildiğini kaydetti.

ELMALI’DA ÖNEMLİ BİR İŞ KAPISI

Kendisine ait elmaları satan Sinan İrfan Orhan, “Elmalı ekonomisinde elma önemli bir gelir kapısı. Sadece elma üreticileri açısından değil. Soğukhava deposu sahip ve çalışanlarından, elma bahçelerinde çalışanlara, boylama yapanlardan tır sürücülerine kadar binlerce kişinin ekmek kapısı” dedi.