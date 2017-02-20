Ağalar Yokuşu’na park yasağı gelsin
Türbelere çıkan yol olduğu için yoğun bir araç trafiğine sahip olan Ağalar Yokuşu’nda belirli bir noktaya kadar park yasağı uygulanması isteniyor. Park eden araçlardan bazılarının trafiği aksatacak şekilde park edildiğini ve iki aracın kimi zaman aynı anda geçemediğini kaydeden vatandaşlar, “Buraya araç park ettirilmesi önlenirse trafik akışı kesilmez. Araçlar daha rahat ve güvenli bir ortamda seyir edebilirler. Ayrıca yayalar da daha bir güvenli şekilde yolu kullanabilirler” dediler.
20 Subat 2017 10:04
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Türbelere çıkan yol olduğu için yoğun bir araç trafiğine sahip olan Ağalar Yokuşu’nda belirli bir noktaya kadar park yasağı uygulanması isteniyor. Park eden araçlardan bazılarının trafiği aksatacak şekilde park edildiğini ve iki aracın kimi zaman aynı anda geçemediğini kaydeden vatandaşlar, “Buraya araç park ettirilmesi önlenirse trafik akışı kesilmez. Araçlar daha rahat ve güvenli bir ortamda seyir edebilirler. Ayrıca yayalar da daha bir güvenli şekilde yolu kullanabilirler” dediler.
Pazartesi günleri kurulan ve çevre köylerden gelen özellikle bayanların kendi yetiştirdikleri sebzeleri ve yoğurt, peynir, tereyağ gibi yiyecekleri sattıkları Yukarı Pazarı’nda Ağalar Yokuşu üzerinde bulunduğunu kaydeden vatandaşlar, “Ağalar Yokuşu’na park yasağı uygulanırsa, Pazartesi günleri bu bölgede yaşanan trafik keşmekeşliğine de bir çözüm bulunmuş olur” dedi
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