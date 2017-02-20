Ağalar Yokuşu’na park yasağı gelsin

Türbelere çıkan yol olduğu için yoğun bir araç trafiğine sahip olan Ağalar Yokuşu’nda belirli bir noktaya kadar park yasağı uygulanması isteniyor. Park eden araçlardan bazılarının trafiği aksatacak şekilde park edildiğini ve iki aracın kimi zaman aynı anda geçemediğini kaydeden vatandaşlar, “Buraya araç park ettirilmesi önlenirse trafik akışı kesilmez. Araçlar daha rahat ve güvenli bir ortamda seyir edebilirler. Ayrıca yayalar da daha bir güvenli şekilde yolu kullanabilirler” dediler.