Haberin olsunHaberin olsun
|
Anketler
|
Firma Rehberi
|
Sık kullanılanlara ekle
|
Anasayfam olsun
|
İletişim
|
Site haritası
Arama             
Elmalı'da Hava

ANKET

Günlük Gazetemiz Olan Toros Gazetesi Size Ulaşıyor Mu ?




Tüm Anketler

Tümü »

Anasayfaya Dön //

Ağalar Yokuşu’na park yasağı gelsin

Türbelere çıkan yol olduğu için yoğun bir araç trafiğine sahip olan Ağalar Yokuşu’nda belirli bir noktaya kadar park yasağı uygulanması isteniyor. Park eden araçlardan bazılarının trafiği aksatacak şekilde park edildiğini ve iki aracın kimi zaman aynı anda geçemediğini kaydeden vatandaşlar, “Buraya araç park ettirilmesi önlenirse trafik akışı kesilmez. Araçlar daha rahat ve güvenli bir ortamda seyir edebilirler. Ayrıca yayalar da daha bir güvenli şekilde yolu kullanabilirler” dediler.

20 Subat 2017 10:04
Yorum Sayısı :0  

Türbelere çıkan yol olduğu için yoğun bir araç trafiğine sahip olan  Ağalar Yokuşu’nda belirli bir noktaya kadar park yasağı uygulanması isteniyor. Park eden araçlardan bazılarının trafiği aksatacak şekilde park edildiğini ve iki aracın kimi zaman aynı anda geçemediğini kaydeden vatandaşlar, “Buraya araç park ettirilmesi önlenirse trafik akışı kesilmez. Araçlar daha rahat ve güvenli bir ortamda seyir edebilirler. Ayrıca yayalar da daha bir güvenli şekilde yolu kullanabilirler” dediler. 
Pazartesi günleri kurulan ve çevre köylerden gelen özellikle bayanların kendi yetiştirdikleri sebzeleri ve yoğurt, peynir, tereyağ gibi yiyecekleri sattıkları Yukarı Pazarı’nda Ağalar Yokuşu üzerinde bulunduğunu kaydeden vatandaşlar, “Ağalar Yokuşu’na park yasağı uygulanırsa, Pazartesi günleri  bu bölgede yaşanan trafik keşmekeşliğine de bir çözüm bulunmuş olur” dedi





Yorum Ekle Yorum Ekle Bu haberi arkadaşına gönderBu haberi arkadaşına gönder Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır
YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...
Antalya Güncel Diğer Başlıklar
Başkan Hüseyin Aslan’dan, Ticaret İl Müdürüne ziyaret
Ağalar Yokuşu’na park yasağı gelsin
Elmalı’dan günde 10-15 tır elma yükleniyor
Aferim çocuklar
Geçmiş zaman olur ki !
Başkan Öztekin; 3 resmi kurumun birarada hizmet vereceği proje alanında incelemelerde bulundu
Elmalılı masa tenisçileri, Türkiye’nin en iyi 24 takımı arasına girmeye adaylar
Kapalı Pazar’a neşter !
Sanayi sitesi girişimi hurda deposu mu ?
Elmalı Devlet Hastanesi'nden 65 Hastaya Evde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hizmeti veriliyor



Son Dakika Haberlerini Sitenize Ekleyin
|
İletişim
|
Anasayfam olsun
|
Sık kullanılanlara ekle
RSS
  • ANASAYFA
  • GÜNÜN HABERLERİ
  • ARŞİV
  • FİRMA REHBERİ
  • ElmalıGüncel'e Yaz
  • YAZAR GİRİŞİ

    • Elmalı Güncel Haber Sitesi   l   Yasal Uyarı  l   E-posta   |   Künye   |   Reklam Fiyatları   |  
    Tel. Faks : 0242 244 42 13 & 0242 618 32 31 | E-Posta : iletisim@elmaliguncel.com | Genel Merkez : Tahılpazrı mah. 452 sok. No : 9 Akdeniz Güncel Gazetesi Tesisleri Muratpaşa / Antalya | Elmalı Ofis : İplikpazarı mah. Beyhamamı cad. No : 5 Elmalı / Antalya | ElmalıGuncel.Com Tüm Haklarını Saklı Tutar. SIST® TECHNOLOGY Tarafından Hazırlanmıştır. Köşe yazılarından yazarlar sorumludur.