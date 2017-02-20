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Başkan Hüseyin Aslan’dan, Ticaret İl Müdürüne ziyaret

Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Aslan, bir süre önce Antalya İl Ticaret Müdürlüğü görevine atanan Seval Dizerkonca’ya “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

20 Subat 2017 10:12
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Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Aslan, bir süre önce Antalya İl Ticaret Müdürlüğü görevine atanan Seval Dizerkonca’ya “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.  Başkan Aslan, Seval Dizerkonca’ya yeni görevinde başarılı olması temennisinde bulunurken, “Bir bayanın İl Ticaret Müdürlüğü görevini yüklenmesi ayrıca çok önemli ve bizler için değerlidir. Ticaret Müdüremiz sayın Dizerkonca’nın müdürlüğünde güzel hizmetlere imza atacağına yürekten inanıyorum” dedi.





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