Elmalı Ziraat Odası Meclisi toplandı

Elmalı Ziraat Odası Meclisi toplandı. Meclis toplantısını bir çok mahalle muhtarları da izledi. Meclis toplantısında meclis başkan ve vekili seçimi de yapılırken, Mehmet Tak yeniden Meclis Başkanlığı’na, Mehmet Dikici ise yardımcılığına oybirliği ile seçildi.