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Elmalı Ziraat Odası Meclisi toplandı

Elmalı Ziraat Odası Meclisi toplandı.

27 Subat 2017 08:05
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Elmalı Ziraat Odası Meclisi toplandı. Meclis toplantısını bir çok mahalle muhtarları da izledi. Meclis toplantısında meclis başkan  ve vekili seçimi de yapılırken, Mehmet Tak yeniden Meclis Başkanlığı’na, Mehmet Dikici ise yardımcılığına oybirliği ile seçildi.

Başkan Salih Kurubaş, toprak, yaprak ve su tahlili laboratuvarı kurulması ile ilgili gelinen son noktayı meclis üyelerine ve misafir muhtarlara anlattı. Kurubaş, sözkonusu laboratuvarın kurulması için 3 firmadan telif alındığını, en uygun teklifi veren Tetra Tekonolojik Sistemler alı firma ile 65 bin Euro bedelli satış sözleşmesinin imzalandığını kaydetti. Elmalı Ziraat Odası Meclisi sözkonusu sözleşmeyi onayladı.  Sözkonusu laboratuvarın Muharrem İnci’ye ait dükkanın kiralanarak burada hizmet vereceğini kaydeden Elmalı Ziraat Odası Başkanı Salih Kurubaş, bu yerin laboratuvara uygun hale getirilmesi için de ilçe esnaflarından teklif alındıpğını ve en uygun teklifi veren Kaan Dekorasyon ile anlaşıldığını kaydetti.

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