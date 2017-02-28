Elmalı girişindeki bu yer düzenlenmeli

Elmalı girişinde, Gölova yol ayrımına yakın nokta da bulunan çeşme çevresinin düzenlenmesi isteniyor. Araç sürücülerinin uğrak noktalarından biri olan ve Elmalı’ya çok az mesafe kalmasına rağmen birçok sürücünün dinlenmek, su içmek amacıyla mola verdiği çeşmenin daha güzel bir görünüme kavuşturulması için gereken çalışmaların Elmalı Belediyesi ya da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması istendi.

Sadece çevre düzenlemesinin yapılmasının yeterli olduğunu kaydeden bazı vatandaşlar, çeşme çevresine parke taşı döşenmesini, birkaç oturma grubu daha eklenmesini önerdiler. Bu alanın mini bir pazara da döndürülebileceğini, Elmalı’da yetişen sebze ve meyvaların satılabileceğini kaydeden vatandaşlar, “Bu yapılmasa bile yapılacak çevre düzenlemesi Elmalı’nın imajına artı yönde katkı koyar”dediler.