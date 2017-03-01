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75 kişiye 6 ay süreyle Elmalı Belediyesi’nde çalışma imkanı

75 kişiye 6 ay süreyle Elmalı Belediyesi’nde çalışma imkanı sunuluyor. Toplum Yararına Çalışma programı kapsamında Elmalı Belediyesi bünyesinde çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu üzerinden noter huzurunda kura ile 75 kişi 6 ay süreli olarak istihdam edilecek.

01 Mart 2017 09:06
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75 kişiye 6 ay süreyle Elmalı Belediyesi’nde çalışma imkanı sunuluyor. Toplum Yararına Çalışma programı kapsamında Elmalı Belediyesi bünyesinde çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu üzerinden noter huzurunda kura ile 75 kişi 6 ay süreli olarak istihdam edilecek. 
Belediye Başkanı Ümit Öztekin, ilgilenen vatandaşların en geç 3 Mart 2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar belediyeye şahsen müracaat etmeleri gerektiğini kaydederken, çalışmak isteyenlerin herhangi bir haksızlığa uğramamaları  için noter huzurunda yapılacak kura ile belirleneceğini söyledi.
Öztekin, 75 kişinin ihtiyaç duyulan alanlarda değerlendirileceğini kaydederek, Türkiye İş Kurumu üzerinden çalıştırılacak işçilere şimdiden yeni işlerinin hayırlı olmasını diledi.

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