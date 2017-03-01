75 kişiye 6 ay süreyle Elmalı Belediyesi’nde çalışma imkanı

75 kişiye 6 ay süreyle Elmalı Belediyesi’nde çalışma imkanı sunuluyor. Toplum Yararına Çalışma programı kapsamında Elmalı Belediyesi bünyesinde çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu üzerinden noter huzurunda kura ile 75 kişi 6 ay süreli olarak istihdam edilecek.