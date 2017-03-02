ANKET
Hafızlarımız sertifikalandı
Perihan Akkaya Yatılı Kız Kursunda Hafızlığını tamamlayan öğrenciler için Elmalı Kaymakamı Gürbüz Saltaş’ın makam odasında sertifika töreni düzenlendi. Kader DEMİRBAŞ, Ayşe ÖZEN, Sümeyra AYDIN ve Nuray ONARAN'a İlçe Kaymakamı Gürbüz SALTAŞ ve İlçe Müftüsü Mehmet Emin YILDIRIM tarafından belgeleri ve hediyeleri verildi.
Kaymakam Saltaş, hafız kızlarımızı tebrik ederek, tek tek hal-hatırlarını sordu, sohbet etti.
İlçe Müftüsü Mehmet Emin Yıldırım ise hafızlığını bitiren kız öğrenciler için bir tören düzenlediklerini kaydederek, “Bu güzel imtihanı başarı ile bitirip hafız olan kardeşlerimize hafızlık belgeleri verildi. Hafızlık kursumuzda bu hafızlarımızı yetiştiren hafız hocalarımıza, müdürümüze ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Kursumuzda görüldüğü gibi hafızlık eğitimi verilmekte. Ailelerimize çocuklarını bu Kur’an Kursumuza göndermelerini tavsiye ediyorum. Şöyle bir yanlış algı var. Hafızlıktan sonra okunmuyor, düşüncesi hakim. Tam tersine hafız olup yüksek öğretime devam eden bir hayli hafız kızımız oğlumuz var. Mesela benim iki oğlum hafız. Aslında beş çocuğumda hafız. Şu anda üniversiteye öğretim görevlisi olarak geçiş yaptılar.. Benim hafız kardeşlerime, çocuklarımıza tavsiyem: Hafızlık okumanıza engel değil. Hatta eğitiminize madden ve manen çok faydası vardır. Hafızlara tavsiyem, Kur’an-ı Kerim’in manasını da öğrenin, Kur’an doğrultusunda sünnet doğrultusunda yaşayın. Böyle olursanız mutlu da olursunuz. Zaten Kur’an bir bakıma da insanları mutlu etmek için gönderilmiştir. Sürekli okuyoruz, her okuyuşumuzda şevkimiz daha da artıyor. Bu da Yaratanın Kur’an-ı Kerim’e verdiği bir lütfudur.”
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