Hafızlarımız sertifikalandı

Perihan Akkaya Yatılı Kız Kursunda Hafızlığını tamamlayan öğrenciler için Elmalı Kaymakamı Gürbüz Saltaş’ın makam odasında sertifika töreni düzenlendi. Kader DEMİRBAŞ, Ayşe ÖZEN, Sümeyra AYDIN ve Nuray ONARAN'a İlçe Kaymakamı Gürbüz SALTAŞ ve İlçe Müftüsü Mehmet Emin YILDIRIM tarafından belgeleri ve hediyeleri verildi.

Kaymakam Saltaş, hafız kızlarımızı tebrik ederek, tek tek hal-hatırlarını sordu, sohbet etti.