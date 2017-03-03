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Kurubaş dile getirdi, Bakana sunulacak rapora girdi

Elmalı Ziraat Odası Başkanı Salih Kurubaş, her ay yapılan ve Antalya’daki Ziraat Odaları Başkanlarının katıldığı, Serik Ziraat Odası Başkanlığının evsahipliği yaptığı Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı. Bu ay ki toplantıda yine çiftçilerin genelini ilgilendiren konuların ele alındığını kaydeden Elmalı Ziraat Odası Başkanı Salih Kurubaş, ele alınan konular arasında ÇKS başvuruları ve tarımsal desteklemeler gibi konuların bulunduğunu belirtti.

03 Mart 2017 08:59
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Elmalı Ziraat Odası Başkanı Salih Kurubaş, her ay yapılan ve Antalya’daki Ziraat Odaları Başkanlarının katıldığı, Serik Ziraat Odası Başkanlığının evsahipliği yaptığı Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı. Bu ay ki toplantıda yine çiftçilerin genelini ilgilendiren konuların ele alındığını kaydeden Elmalı Ziraat Odası Başkanı Salih Kurubaş, ele alınan konular arasında ÇKS başvuruları ve tarımsal desteklemeler gibi konuların bulunduğunu belirtti.
Bu sorunlarla ilgili bir rapor hazırlandığını ve ilgili bakanlığa sunulacağını kaydeden Elmalı Ziraat Odası Başkanı Salih Kurubaş, “Geçtiğimiz günlerde Elmalı Ziraat Odası Meclisi’nde dile getirilen Elmalı’ya Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kurulması, fidelerin hastalık bakımından da garanti kapsamına alınması ve kuyuların devri konuları da şahsım tarafından Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısında dile getirilmiş ve bu konuların da hazırlanan ve Bakanlığa sunulacak rapora dahil edilmesi kararlaştırılmıştır”dedi.

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