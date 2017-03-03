Kurubaş dile getirdi, Bakana sunulacak rapora girdi

Elmalı Ziraat Odası Başkanı Salih Kurubaş, her ay yapılan ve Antalya’daki Ziraat Odaları Başkanlarının katıldığı, Serik Ziraat Odası Başkanlığının evsahipliği yaptığı Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı. Bu ay ki toplantıda yine çiftçilerin genelini ilgilendiren konuların ele alındığını kaydeden Elmalı Ziraat Odası Başkanı Salih Kurubaş, ele alınan konular arasında ÇKS başvuruları ve tarımsal desteklemeler gibi konuların bulunduğunu belirtti.