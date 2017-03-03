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Elmalı Belediye Meclisi bugün toplanıyor

Elmalı Belediye Meclisi bugün toplanıyor. Meclis toplantısı saat 10.00’da başlayacak.

03 Mart 2017 09:03
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Elmalı Belediye Meclisi bugün toplanıyor. Meclis toplantısı saat 10.00’da başlayacak. Açılış ve yoklama ile başlayacak meclis toplantısının gündemi şöyle:
 Belediye Pazar Yerleri Yönetmeliğinin görüşülmesi. İmar ile ilgili konuların görüşülmesi. a)-İlave ve Revizyon İmar Planıyla ilgili değerlendirilmeye alınan itirazların görüşülmesi. b)-Camiatik Mahallesi 230 ada 4-6-7-10 parsel nolu taşınmazlarla ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesi. c)-İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi. 

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