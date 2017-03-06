"Yola çıktıklarımı yarı yolda bırakmam!"

Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin genel kurulu gerçekleştirilirken, genel kurula katılım çok fazlaydı. Elmalı Kaymakamı Gürbüz Saltaş’ın yanısıra Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Başkaya ve CHP İlçe Başkanı Şakir Aydın, Elmalı Ziraat Odası Başkanı Salih Kurubaş, Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Hasan Uluer ile banka esi ve yeni müdürlerinin de katıldığı genel kurula Göller Bölge Birliği Başkanı Ahmet Tural, Antalya merkez ve ilçelerdeki kredi ve kefalet kooperatiflerinin başkanları ile İl Ticaret Müdürü Seval Dizerkonca’da katıldı.

Genel kurul öncesinde Başkan Asım Tan’la görüştük. “Yola çıktıklarımı yolda bırakmam” diyerek sözlerine başlayan Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Asım Tan, “İnsan duracağı yeri kendi belirler. Ya ayak altında olur, ya da başının üstünde “diyerek “Hayatımda adam satmadım. Çizgimi hiç değiştirmedim. Kardeşim siyasetle ilgilendi, o zamanda bugün olduğu gibi hep doğrunun yanında oldum” dedi.

“Biri rahmetli iki oğlum, iki de kızım var. Benim servetim onlar” diyen Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Asım Tan, önemli olanın makamdan ayrıldıktan sonra halen ilgi ve sevgi görmek olduğunu belirterek, “Bir konuyu, bir sorunu ya da yapılacak bir işi kestirip atmam. İstişarede bulunur, ondan sonra yola çıktığım arkadaşlarımla birlikte karar alırız. İspat edemeyeceğim suçu isnat etmem. Karanlık odaya girip taş atmam” derken, iyi bir yöneticinin önce vicdanıyla hesaplaştığını kaydederek, “Gece yatmadan önce yaptıklarımı mutlaka düşünür ve değerlendiririm” diye konuştu. Tan, insan bırakacağı zamanı da bilmeli diyerek konuşmasını tamamladı.