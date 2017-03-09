Öztekin: 30 yıldan sonra nüfusun artması Elmalı’nın kalkındığın göstergesi”

30 yıldan bu yana Elmalı’nın nüfusunun hep azaldığına dikkat çeken Belediye Başkanı Ümit Öztekin, “Ta ki 2016 yılına kadar. Geçtiğimiz yıl Elmalı nüfusunun arttığı istatistiki rakamlarla ortaya kondu. Bunun anlamı şudur: Elmalı artık gelişmeye, kalkınmaya başladı.”