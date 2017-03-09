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Öztekin: 30 yıldan sonra nüfusun artması Elmalı’nın kalkındığın göstergesi”
30 yıldan bu yana Elmalı’nın nüfusunun hep azaldığına dikkat çeken Belediye Başkanı Ümit Öztekin, “Ta ki 2016 yılına kadar. Geçtiğimiz yıl Elmalı nüfusunun arttığı istatistiki rakamlarla ortaya kondu. Bunun anlamı şudur: Elmalı artık gelişmeye, kalkınmaya başladı.”
09 Mart 2017 07:47
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30 yıldan bu yana Elmalı’nın nüfusunun hep azaldığına dikkat çeken Belediye Başkanı Ümit Öztekin, “Ta ki 2016 yılına kadar. Geçtiğimiz yıl Elmalı nüfusunun arttığı istatistiki rakamlarla ortaya kondu. Bunun anlamı şudur: Elmalı artık gelişmeye, kalkınmaya başladı.”
16 Nisan’daki refarandumda kullanılacak “evet” oyunun Türkiye’nin geleceği açısından, çocuklarımızın ve torunlarımızın yarınları açısından çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Öztekin, mahalle mahalle, ev ev dolaşacaklarını, kafası karışık olanlara tek tek neden “evet”demeleri gerektiğini anlatacaklarını, açıklayamayacakları hiçbir madde olmadığını sözlerine ekledi.
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