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Öztekin hem “neden evet” denmesi gerektiğini anlatıyor...HEM DE SORUNLARI DİNLİYOR

Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, 18 Nisan’da yapılacak referandumda neden “evet” denmesi gerektiğini, düzenlenen mahalle toplantılarında anlatıyor.

13 Mart 2017 08:52
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Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, 18 Nisan’da yapılacak referandumda neden “evet” denmesi gerektiğini, düzenlenen mahalle toplantılarında anlatıyor. Başkan Öztekin ile Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Başkaya ve bazı yönetim kurulu üyelerinin katıldığı mahalle toplantıları devam ederken, toplantılara katılanlar arasında bayanların da bir hayli fazla olduğu gözleniyor.
Konu ile ilgili olarak Toros Gazetesi aracılığıyla Elmalı kamuoyuna bir açıklama yapan Başkan Ümit Öztekin, 18 Nisan referandumunda “evet” oyları için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini kaydetti. Başkan Öztekin, muhalefetin özellikle kararsızları gerçek olmayan bilgilerle etkilemeye çalıştıklarını kaydetti. Mahalle toplantılarında ya da çarşı gezilerinde “evet” oylarının bir hayli fazla olacağını gelen olumlu tepkilerden anladığını kaydeden Başkan Öztekin, “Evet” denmesi için birçok neden var. Ama en önemli nedenlerden biri çocuklarımıza, torunlarımıza daha güçlü bir Türkiye bırakmak” dedi.
MHP’nin de “evet” dediğini hatırlatan Belediye Başkanı Ümit Öztekin, PKK’nın ve FETÖ’nün “ hayır” diyeceğini de kaydederek şöyle devam etti: PKK’nın amacı belli. PKK’nın Türkiye üzerinde kötü emelleri olan iç ve dış güçlerin maşası olduğunu biliyor. Bunu unutmayalım. Onlar “hayır” diyorsa biz “evet” diyerek onların oyununu bozalım” dedi

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