Tütüncü’den, Dere’ye “aslan yattığı yerden belli olur”

Siyasete başladığı 2005 yıllarında Antalya’da toplantıların yapılabileceği bir salonunun olmadığını hatırlatan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, o dönemin AESOB Başkanı ve sonradan gelen başkanların her zaman talepleri halinde kendilerine ya da sivil toplum kuruluşlarına birliğin toplantı salonunun kapılarını açtıklarını hatırlatarak, “Bu salonun hafızalarımızdaki yeri ve değeri ayrıdır” dedi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği toplantı salonunun bugün daha farklı ve daha güzel bir görünüme kavuştuğunu gördüğünü kaydeden Başkan Hakan Tütüncü, AESOB Başkanı Adlıhan Dere’den birlik toplantı salonunun yenilenmiş yüzüyle ilk olarak Kepez Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi genel kuruluna evsahipliği yaptığını da öğrendiğini kaydederek şöyle devam etti:

“Esnaf ve sanatkarımıza bu salonun hayırlı ve uğurlu olsun temennisinde bulunuyorum. Başkan ve yönetimini bu güzel değişiklikten, bu tadilattan dolayı kutluyorum, tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Aslan yattığı yerden belli olur. Mekanların ve salonların insanların üzerinde psikolojik etkisi vardır. Güzel mekanlarda, güzel ortamlarda, güzel şeyler istişare edilir. Güzel ortamlarda yapılan toplantılarda insanların zihni açıktır. Bu güzel ortamlarda yapılan toplantıların sonucu, katma değeri daha yüksek olarak insanlara döner. Güzel bir birlik binası, modern bir şekilde düzenlenmiş birlik binası döner durur, yine esnaf ve sanatkara yol, su, elektrik olarak, daha büyük ve önemli bir hizmet olarak geri döner. “ * Kaynak: Akdeniz Güncel Gazetesi